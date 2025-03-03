Строительство газопровода "Северный поток-2" не поможет Европейскому Союзу диверсифицировать источники поставок газа. Поэтому он не представляет общего интереса для государств ЕС.

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Об этом, как сообщили СМИ, заявила пресс-секретарь Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен. Поскольку "Северный поток-2" не диверсифицирует источники поставок газа в Европу, Евросоюз волнуется только из-за соответствия этого проекта требованиям международного законодательства.

"Наша позиция очень и очень четкая: "Северный поток-2" не является проектом совместного интереса. Он не диверсифицирует источники энергии в ЕС. А также следует отметить, что газ никогда не поставлялся в Европу по этому трубопроводу. Что мы говорили и какой была наша позиция на протяжении многих лет – это то, что этот трубопровод должен, если он будет построен, и будет эксплуатироваться".

США выступили посредником в переговорах о перезапуске "Северного потока-2"

Заявление пресс-секретаря Еврокомиссии появилось после публикации в Bild о том, что в Швейцарии уже несколько недель ведутся секретные переговоры по возобновлению поставок в ФРГ российского газа. В них принимает участие посланник президента США по особым поручениям Ричард Гренелл, несколько раз неофициально приезжавший в Швейцарию для обсуждения соответствующего соглашения.

Причем переговоры идут без участия германской стороны, поскольку администрация Дональда Трампа стремится заключить соглашение с РФ о поставках и выступить посредником. То есть США хотят направлять российский газ по трубе "Северного потока - 2" в Мекленбург - Переднюю Померанию, но непосредственно администрация США не будет участвовать в соглашении - вместо этого к ней подключатся американские финансовые инвесторы.

Ранее эту же информацию подтвердили и источники Financial Times. Они выяснили, что бывший руководитель компании Nord Stream 2 AG и друг российского диктатора Владимира Путина со времен работы в тайной полиции Штази Маттиас Варниг активно продвигают соглашение о возобновлении "Северного потока-2". Его план предполагает привлечение команды Дональда Трампа и американских бизнесменов к соглашению.

Как уже сообщал OBOZ.UA, по словам президента Сербии Александра Вучича, газопровод "Северный поток" будет запущен в 2025 году. Причем владельцем российской "трубы" выступит не российский газовый монополист "Газпром", а инвестору из США.

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