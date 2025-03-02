"Северный поток-2" могут запустить снова: кто лоббирует соглашение и что это значит

Союзник Путина Маттиас Варниг активно продвигает соглашение о возобновлении " Северного потока-2 ", вовлекая в переговоры американских инвесторов и представителей политических элит. Однако реализация этого плана остается маловероятной из-за санкций США и позиции Германии.

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Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на информированные источники. После взрывов, разрушенных газопроводами "Северный поток-1" и "Северный поток-2" в сентябре 2022 года, тема их восстановления казалась маловероятной.

Однако новые сообщения свидетельствуют о том, что бывший руководитель Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг активно работает над тем, чтобы вернуть российский газ в Европу при поддержке американских инвесторов. Этот вопрос уже стал предметом дискуссий среди европейских и американских политиков, ведь он оказывает непосредственное влияние на будущие санкции против России и энергетическую безопасность Европы.

Маттиас Варниг – бывший сотрудник Штази и старый соратник российского президента Владимира Путина. Известно, что его план предусматривает привлечение команды Дональда Трампа и американских бизнесменов к соглашению, которое позволило бы перезапустить газопровод. Издание Financial Times утверждает, что некоторые высокопоставленные должностные лица администрации Трампа знают об этих инициативах и воспринимают их как шаг к улучшению отношений между США и Россией.

Источники FT сообщают, что один из консорциумов американских инвесторов уже разработал проект соглашения с "Газпромом" на случай снятия санкций. Кроме того, лидеры ряда европейских стран также знают о переговорах, которые ведутся в последние недели.

Они уже провели соответствующие консультации, поскольку вопросы энергетической зависимости от России остаются крайне чувствительными. Несмотря на заинтересованность отдельных бизнес-политических кругов в возобновлении газоснабжения, инициатива Варнига сталкивается с рядом серьезных препятствий:

США должны отменить санкции против России, что маловероятно при действующей администрации Байдена;

Россия должна согласиться на возобновление поставок газа, которое она прекратила из-за войны в Украине;

Германия должна разрешить поступление российского газа в Европу, что противоречит ее нынешней политике энергетической независимости от РФ.

Сам Варниг официально заявил Financial Times, что не участвует ни в каких переговорах и соблюдает все ограничения, наложенные на него санкциями США. Однако информация, полученная журналистами, свидетельствует о том, что его имя активно фигурирует в обсуждениях потенциального возобновления газоснабжения.

Дональд Трамп еще во время своего первого президентского срока открыто критиковал зависимость Европы от российского газа и выступал против "Северного потока". В 2019 году его администрация ввела санкции против компаний, строивших этот газопровод. В 2021 году администрация Байдена частично упразднила ограничения, пытаясь улучшить отношения с Германией, но после полномасштабного вторжения России в Украину санкции были возобновлены.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, поставки газа из России в Западную Европу не должны быть возобновлены, даже в случае достижения мирного соглашения между Россией и Украиной. Поэтому после окончания войны следует демонтировать газопроводы "Северный поток" и "Северный поток - 2".

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