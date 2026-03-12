Без денег и с повреждениями: Венгрия вернула 'Ощадбанку' задержанные инкассаторские автомобили. Фото

Венгрия вернула инкассаторские автомобили Ощадбанка, которые незаконно задержала. В четверг, 12 марта, их передали представителям финучреждения и дипломатам. При этом ряд оборудования в автомобилях был поврежден и денег и золота в них не было.

Об этом говорится в заявлении Ощадбанка. Отмечается, что незаконно захваченные золото, доллары и евро все еще остаются в Венгрии.

"После возвращения инкассаторских автомобилей зафиксирован ряд повреждений оборудования. Юридические представители Ощадбанка на месте провели детальную фиксацию всех выявленных неисправностей. После возвращения автомобилей в Украину будет сделана оценка нанесенного ущерба", – отметили в Ощадбанке.

В то же время наличные и банковские металлы, которые перевозились в этих авто, а это $40 млн, €35 млн и 9 кг золота – остаются удерживаемыми венгерской стороной.

В банке сообщили, что вместе с машинами вернули и часть личных вещей семи работников инкассаторской бригады.

"Ощадбанк настаивает на легальности осуществления перевозок в соответствии со всеми нормами международного права и законности своих прав на изъятые денежные средства и ценности", – отметили в финучреждении.

Что предшествовало

В четверг, 5 марта в Венгрии задержали два инкассаторских автомобиля украинского "Ощадбанка" вместе с семью сотрудниками, которые перевозили валюту и банковские металлы между Австрией и Украиной. Груз оценивается в 40 млн долларов, 35 млн евро и 9 кг золота.

Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что"венгерские власти захватили в заложники семерых граждан Украины", причем причины, а также их состояние здоровья и возможность связи с ними "до сих пор неизвестны".

В свою очередь налоговая и таможенная полиция Венгрии открыла уголовное производство против украинских инкассаторов "Ощадбанка", которые были задержаны по подозрению в отмывании денег. По заявлению правоохранителей, из Австрии в Украину якобы было перевезено 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и девять килограммов золота. Среди задержанных, как отмечается, был и экс-генерал секретной службы. Впоследствии их депортировали.

В Венгрии прямо заявили, что не собираются возвращать $40 млн, 35 млн евро и 9 кг банковского золота, изъятые у инкассаторской службы Ощадбанка. Украина может получить эти средства только после восстановления транзита российской нефти по трубопроводу "Дружба".

Позицию правительства Виктора Орбана озвучил министр строительства и транспорта Венгрии Янош Лазар. Он заявил, что эти украинские активы были захвачены "не случайно" – это был ответ на "блокирование" нефтепровода "Дружба".

Пророссийская власть Венгрии позволила изъять и хранить не менее 60 дней наличные и золотые слитки, которые перевозили сотрудники украинского государственного Сбербанка. Активы будут проверять на происхождение, цель транспортировки и возможные связи с незаконными операциями. Соответствующий документ подписал лично Орбан.

Как сообщал OBOZ.UA, глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига ответил на заявления венгерских чиновников о похищении украинских активов. Он назвал захват сотрудников Ощадбанка государственным терроризмом и призвал международное сообщество к осуждению таких действий.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!