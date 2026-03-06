В Венгрии заявили, что уже выслали из страны украинских инкассаторов: что известно

6 марта Венгрия депортировала семерых инкассаторов "Ощадбанка", которых задержала накануне. Вместе с тем украинские правоохранители расследуют похищение соотечественников.

Известно, что Национальная налоговая и таможенная полиция Венгрии установила личности задержанных инкассаторов. После этого украинцев, якобы, депортировали из страны. Об этом сообщают местные медиа, ссылаясь на заявление Венгерской налоговой и таможенной службы.

"Перевозкой денег и золота в Венгрии руководил бывший генерал Службы обороны Украины, его заместителем был бывший майор Воздушных сил Украины, а в их работе помогали лица с военным опытом", – заявили в Правительственном информационном центре.

Ранее Национальная налоговая и таможенная полиция Венгрии открыла уголовное производство против украинских инкассаторов "Ощадбанка". Задержанных подозревают в отмывании денег.

Правоохранители заявили, что из Австрии в Украину якобы было перевезено 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и девять килограммов золота.

Вместе с тем Нацполиция Украины открыла уголовные производства по факту похищения граждан и инкассаторской машины. Дело расследуют как незаконное лишение свободы или похищение человека (ст. 146 Уголовного кодекса Украины) и захват заложников (ст. 147 УКУ).

"Полицейские Департамента международного полицейского сотрудничества НПУ по официальным каналам обратились к сотрудникам Европола, налогово-таможенной службы Венгрии и полиции, и осуществляют координацию действий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия. Продолжаются следственные действия", – говорится в сообщении.

Что предшествовало

5 марта в Венгрии задержали два инкассаторских автомобиля украинского "Ощадбанка" вместе с семью сотрудниками, которые перевозили валюту и банковские металлы между Австрией и Украиной. Груз оценивается в 40 млн долларов, 35 млн евро и 9 кг золота.

GPS-трекеры показывают, что автомобили находятся в Будапеште вблизи одного из подразделений венгерских силовых структур. В то же время, место пребывания сотрудников банка, по состоянию на момент публикации остается неизвестным, связи с ними нет.

Венгерская сторона объяснила задержание "уголовным производством по подозрению в отмывании денег". По их данным, автомобили и граждан арестовали на заправке трассе М5 сотрудники Антитеррористического центра, а дело ведет Национальная налоговая и таможенная администрация Венгрии.

