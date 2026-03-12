Мошенники атаковали украинских беженцев в стране Европы: раскрыта схема

В Молдове мошенники брали деньги за услуги "продления временной защиты" для беженцев из Украины. Местные правоохранительные органы уже начали проверку.

Об этом сообщили в Генеральном инспекторате по миграции (ГИМ). В ведомстве подчеркнули, что не администрируют выявленный портал, поэтому его содержание и продвигаемые услуги являются мошенничеством.

"Процедура продления временной защиты является полностью бесплатной, а заявки подаются исключительно через официальную платформу igm.gov.md, в разделе "Временная защита", подраздел "Продлить временную защиту", в соответствии с инструкциями, опубликованными компетентным органом", – объяснили в миграционном инспекторате.

На этом фоне ГИМ инициировал проверку и уведомил правоохранителей для проверки и блокирования данного сайта, а также для предотвращения других подобных попыток мошенничества. Украинцам, у которых требуют деньги за получение временной защиты или использовавшим подозрительные платформы, советуют немедленно сообщить в полицию.

Как продлить статус временной защиты в Молдове

В январе Молдова продолжила предоставление временной защиты беженцам из Украины до 1 марта 2027 года. В отличие от 2024 и 2025 годов, когда статус временной защиты продлевался украинцам автоматически, в 2026-м беженцы должны будут заполнить онлайн-заявку по 30 апреля, и в случае одобрения:

статус лица с временной защитой будет продлен автоматически – подтвердить его можно будет, отсканировав QR-код на обороте удостоверения личности;

– подтвердить его можно будет, отсканировав QR-код на обороте удостоверения личности; срок действия удостоверения личности будет обновлен без физического присутствия заявителя.

Тем, кто не подаст онлайн-заявление в указанный срок, отменят действие временной защиты. При этом у них останется возможность подать новое заявление.

Как уже сообщал OBOZ.UA, украинцы продолжают искать убежища в Европейском Союзе, даже несмотря на то, что правила и условия временной защиты становятся уже более жесткими. Больше всего в январе украинских беженцев стало больше в Германии, Чехии и Испании, тогда как больше всего выехало из Польши и Кипра.

