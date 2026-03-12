"Столкнул со сцены": Гарик Корогодский вспомнил, как унизил предательницу Ани Лорак на своем корпоративе
Украинский бизнесмен и меценат Гарик Корогодский раскрыл, что в свое время приглашал выступить на корпоративе певицу Ани Лорак, которая сейчас зарабатывает кровавые рублей в России и замалчивает геноцид родного народа. Однако, как вспомнил миллионер, тогда выступление запроданки не обошлось без приключений, ведь он собственными руками столкнул ее со сцены.
Корогодский не стал скрывать, что был в состоянии алкогольного опьянения, поэтому убрав артистку в сторону, начал петь для присутствующих. Об этом инциденте предприниматель рассказал в проекте "55 за 5".
"У меня была история, когда я ее столкнул со сцены и сам начал петь. Но я тогда пьянствовал на корпоративе", – рассказал миллионер.
По словам Гарика Корогодского, сейчас он абсолютно не следит за жизнью Ани Лорак. Бизнесмен ничего не знает о творчестве предательницы или ее местонахождении, однако отметил, что точно не пригласил бы ее больше на свой корпоратив.
Напомним, что хотя Ани Лорак давно стала персоной нон грата в украинском шоу-бизнесе, не прекращает рассказывать пропагандистам о том, как ей "мешали" развивать карьеру в родной стране. В частности, во время последнего интервью запроданка выдала, что чувствовала "травлю и системное давление", а одной из виновниц такого отношения к себе назвала Тину Кароль.
Украинская артистка не умолчала подобные упреки в свою сторону, поэтому во время недавнего концерта поставила предательницу на место. Тина Кароль сказала: "Очень сложно в жизни сделать выбор и идти прямо, не оборачиваясь никогда. Очень легко правой рукой брать российские рубли, а левой вытирать слезы, что "не пускают в страну". Я очень хотела это сказать". После этого звезда показала средний палец, адресовав жест Ани Лорак.
