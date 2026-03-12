'Столкнул со сцены': Гарик Корогодский вспомнил, как унизил предательницу Ани Лорак на своем корпоративе

Украинский бизнесмен и меценат Гарик Корогодский раскрыл, что в свое время приглашал выступить на корпоративе певицу Ани Лорак, которая сейчас зарабатывает кровавые рублей в России и замалчивает геноцид родного народа. Однако, как вспомнил миллионер, тогда выступление запроданки не обошлось без приключений, ведь он собственными руками столкнул ее со сцены.

Видео дня

Корогодский не стал скрывать, что был в состоянии алкогольного опьянения, поэтому убрав артистку в сторону, начал петь для присутствующих. Об этом инциденте предприниматель рассказал в проекте "55 за 5".

"У меня была история, когда я ее столкнул со сцены и сам начал петь. Но я тогда пьянствовал на корпоративе", – рассказал миллионер.

По словам Гарика Корогодского, сейчас он абсолютно не следит за жизнью Ани Лорак. Бизнесмен ничего не знает о творчестве предательницы или ее местонахождении, однако отметил, что точно не пригласил бы ее больше на свой корпоратив.

Напомним, что хотя Ани Лорак давно стала персоной нон грата в украинском шоу-бизнесе, не прекращает рассказывать пропагандистам о том, как ей "мешали" развивать карьеру в родной стране. В частности, во время последнего интервью запроданка выдала, что чувствовала "травлю и системное давление", а одной из виновниц такого отношения к себе назвала Тину Кароль.

Украинская артистка не умолчала подобные упреки в свою сторону, поэтому во время недавнего концерта поставила предательницу на место. Тина Кароль сказала: "Очень сложно в жизни сделать выбор и идти прямо, не оборачиваясь никогда. Очень легко правой рукой брать российские рубли, а левой вытирать слезы, что "не пускают в страну". Я очень хотела это сказать". После этого звезда показала средний палец, адресовав жест Ани Лорак.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Ани Лорак сделала циничное признание о своем триумфе на Евровидении и отдала все лавры Киркорову.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!