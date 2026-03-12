Главное футбольное событие 2026 года — 23-й чемпионат мира, который проходит раз в четыре года. Впервые в истории мундиаль состоится сразу в трех странах — Мексика, Канада и США.

Впервые в финальном турнире примут участие 48 сборных. Всего будет сыграно 104 матча на стадионах 16 городов этих стран. Поклонники футбола Украины мечтают увидеть нашу национальную сборную среди участников чемпионата. Пока мы живем этой надеждой.

Шестое свидание Украины и Швеции — в Валенсии

26 марта вечером в центре внимания украинских болельщиков окажется испанская Валенсия. На поле "Эстадио Сьюдад де Валенсия", трибуны которого вмещают 26 354 зрителя, в полуфинале плей-офф отборочного турнира сборная Украины встретится со сборной Швеция.

Победитель этой пары 31 марта сыграет с сильнейшим в противостоянии Польша — Албания. В случае успеха в игре со шведами команда Сергея Реброва также в Валенсии проведет финальный матч плей-офф. Победитель получит путевку в финальный турнир ЧМ-2026.

История противостояния

Сборная Швеции занимает 42-е место в рейтинге ФИФА, сборная Украины — 30-е. Предстоящая встреча станет шестой в истории.

Предыдущие матчи:

2008 год. Товарищеский матч, Стокгольм — победа Украины 1:0.

2011 год. Товарищеский матч, Кипр — ничья 1:1.

2011 год. Товарищеский матч, Харьков — победа Украины 1:0.

2012 год. Евро-2012, групповой раунд, Киев — победа Украины 2:1.

2021 год. Евро-2020, Глазго (Шотландия) — победа Украины 2:1.

Две победы были добыты в финальных турнирах чемпионата Европы. К этим успехам напрямую причастен Андрей Шевченко. В киевском матче Евро-2012 он оформил дубль, а в Глазго уже как главный тренер привел команду к победе. 26 марта в Валенсии Андрей Николаевич будет переживать за сборную в статусе президента УАФ.

История выступлений Швеции на чемпионатах мира

Сборная Швеции имеет богатую историю выступлений на мундиалях:

1958 — серебряные призеры.

1950, 1994 — бронзовые призеры.

1938 — четвертое место.

1934, 1976, 2018 — четвертьфинал.

2002, 2006 — 1/8 финала.

1970, 1978, 1990 — не вышли из группы.

Отбор к ЧМ-2026: путь через плей-офф

Групповой этап отбора в европейской зоне шведы провели неудачно: в шести матчах — две ничьи и четыре поражения. В группе B они заняли последнее, четвертое место, отстав от сборной Косово на девять очков.

Швеция стала одной из 11 сборных, которые не выиграли ни одного матча в отборе: две ничьи со Словенией и по два поражения от Швейцарии и Косово.

В плей-офф шведы попали благодаря квоте Лиги наций. Выступая в дивизионе C они набрали 16 очков из 18 возможных в матчах со сборными Словакии, Эстонии и Азербайджана.

Изменения на тренерском мостике

В ходе отбора в сборной Швеции произошли кадровые изменения. После трех поражений в четырех матчах в отставку был отправлен главный тренер Ион Даль Томассон.

Команду временно возглавил 50-летний англичанин Грэм Поттер, ранее работавший в "Брайтоне" и "Челси". Со шведским футболом он хорошо знаком — с 2011 по 2018 год успешно тренировал "Эстерсунд".

Однако дебют оказался сложным: поражение 1:4 от Швейцарии и ничья 1:1 со Словенией. Именно Поттер готовит команду к матчу против Украины.

Топ-5 самых дорогих игроков сборной Швеции

В составе шведской команды выступает ряд футболистов из ведущих европейских чемпионатов:

Александр Исак (нападающий, "Ливерпуль") — 140 млн евро.

Виктор Дьёкереш (нападающий, "Арсенал") — 75 млн евро.

Виктор Эланга (полузащитник, "Ньюкасл") — 55 млн евро.

Деян Кулушевски (полузащитник, "Тоттенхэм") — 50 млн евро.

Уго Ларссон (полузащитник, "Айнтрахт" Франкфурт) — 40 млн евро.

Общая стоимость состава сборной Швеции — 517,68 млн евро, общая стоимость сборной Украины — 354,5 млн евро.

Прогнозы — дело неблагодарное

Без прогнозов футбол невозможен, и сегодня их предостаточно.

По данным международного ресурса WeGlobalFootball, фаворитом в квартете считается сборная Украины – 42,6%. Далее идут Польша (26,3%), Швеция (21,1%) и Албания (10%).

Аналитики Football Meets оценивают шансы Украины на победу над Швецией в 70%, а вероятность выхода на ЧМ-2026 — в 42%.

История украинских плей-офф

Для сборной Украины это будет шестая попытка пройти стыковые матчи чемпионата мира. Предыдущие пять оказались неудачными.

Единственный раз наша команда выступала в финальном турнире на ЧМ-2006 в Германии. Тогда сборная Украины дошла до четвертьфинала.Как же хочется повторения этого успеха…