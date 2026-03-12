"Получат пинков": посол США при НАТО о возможной помощи России Ирану

Посол Соединенных Штатов при НАТО Мэтью Уитакер не слишком верит в информацию о том, что РФ помогает Ирану в военных действиях. А даже если это и так – "это не помогает, потому что иранцы получают пинков".

С соответствующими комментариями американский дипломат выступил в эфире телеканала Fox News. Телеведущий указал на сообщения о "конкретных советах" России для Исламской Республики по тактике использования дронов.

"Кажется, россияне действительно помогают иранцам. Кажется, что русские пока выигрывают в этой ситуации", – сделал журналист предположение, довольно смелое как для сотрудника консервативного СМИ.

"Что ж... Несколько вещей заключаются в том, что, знаете, на самом деле нет никаких признаков, с которыми мы могли бы публично говорить о том, что русские участвуют (в войне. – Ред.) вместе с иранцами", – ответил посол США.

Уитакер напомнил о недавнем заявлении Стива Уиткоффа, спецпосланника президента Соединенных Штатов. Уиткофф пересказал слова россиян – представители Кремля заверяли его, что российская сторона якобы не участвует в конфликте, что "их там нет".

"Но даже если это так – то это точно не помогает, потому что иранцы получают пинков от Соединенных Штатов", – добавил дипломат.

