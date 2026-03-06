В Венгрии похитили инкассаторские машины украинского 'Ощадбанка' вместе с ценностями и сотрудниками: что известно

"Ощадбанк" в ночь на 6 марта сообщил о похищении своих сотрудников, инкассаторских автомобилей и ценностей при перевозке средств через территорию Венгрии. Инцидент произошел 5 марта во время транспортировки валют и банковских металлов между австрийским банком и Украиной.

Об этом сообщили в банке. В свою очередь глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что"венгерские власти захватили в заложники семерых граждан Украины", причем причины, а также их состояние здоровья и возможность связи с ними "до сих пор неизвестны".

Что говорят в банке

"5 марта 2026 года два автомобиля инкассаторской службы Ощадбанка, которые сопровождались 7 сотрудниками бригады инкассации, были безосновательно задержаны в Венгрии при осуществлении регулярной перевозки иностранной валюты и банковских металлов", – заявили в финучреждении.

Согласно данным GPS-трекеров, незаконно задержанные автомобили банка сейчас находятся в центре Будапешта,"вблизи одной из силовых структур Венгрии", утверждают в банке и добавляют, что информация подтверждена представителями посольства Украины в Венгрии и Министерства иностранных дел Украины.

"Местонахождение сотрудников Ощадбанка пока неизвестно", – подчеркивают в учреждении.

Перевозка средств и ценностей осуществлялась Ощадбанком в рамках законов во исполнение международного соглашения с австрийским банком Райффазен. Груз был оформлен согласно международным правилам перевозок и действующих Европейских таможенных процедур.

Объем ценностей, которые находились в похищенных автомобилях, составляет 40 млн долл США, 35 млн евро, 9 кг золота.

"Ощадбанк требует немедленного освобождения своих сотрудников и имущества и возвращения их в Украину", – добавили в банке.

Что говорят в МИД

"Сегодня в Будапеште венгерские власти захватили в заложники семерых граждан Украины. Причины, а также их состояние здоровья и возможность связи с ними до сих пор неизвестны. Эти семеро украинцев являются сотрудниками государственного Ощадбанка, которые выполняли рейс на двух инкассаторских автомобилях между Австрией и Украиной, перевозили средства и ценности в рамках регулярных перевозок между государственными банками", – отметил глава украинского МИД Андрей Сибига.

По его определению,"фактически речь идет о том, что Венгрия взяла заложников и похитила деньги".

"Если это та "сила", о которой сегодня говорил господин Орбан, то это сила преступной банды. Это государственный терроризм и рэкет", – подчеркнул он.

Кроме того, что МИД направило в Будапешт официальную ноту с требованием немедленного освобождения наших граждан, Украина также обратится в Европейский Союз "с запросом на четкую квалификацию незаконных действий Венгрии, захвата заложников и ограбления".

О чем речь

Андрей Сибига ссылается на заявление премьера Венгрии Виктора Орбана силой восстановить работунефтепровода "Дружба" в Украине. Глава правительства Венгрии отметил, что для этого он имеет"политические и финансовые инструменты" и подчеркнул, что это"четкое сообщение" украинскому правительству.

Как известно, нефтепровод "Дружба повредили 27-го января, в результате целенаправленной российской атаки. После этого Украина прекратила транспортировку нефти через "Дружбу". На восстановлении работы нефтепровода категорически настаивают Венгрия и Словакия.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разрушение нефтепровода является следствием действий России, а не Украины. По его словам, Киев неоднократно восстанавливал поврежденную инфраструктуру, однако она снова подвергалась атакам.

