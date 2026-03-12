В 75 лет имеет фигуру 20-летней: 'девушка Джеймса Бонда' Джейн Сеймур ворвалась в TikTok и шокировала своим видом

Британская актриса Джейн Сеймур, известная как одна из "девушек Бонда" в фильме "Живи и дай умереть" (1973), поражает своей внешностью. 75-летняя знаменитость внезапно присоединилась к TikTok и буквально шокировала пользователей своей физической формой.

Видео дня

В одном из роликов актриса появилась в спортивном топе и леггинсах и продемонстрировала упражнения по пилатесу, которые помогают ей поддерживать форму. Многие пользователи сети отметили, что ее фигура выглядит так, будто ей не 75, и даже не 55.

В подписи к видео Сеймур кратко объяснила свой подход к здоровью: "Остаюсь сильной, гибкой и улыбающейся в свои 75. Я люблю пилатес".

Актриса рассказала, что регулярно занимается спортом, а также следит за питанием. В ее рационе преобладают свежие фрукты и овощи. Она также пообещала подписчикам снять отдельное видео о своем ежедневном рационе.

В комментариях под роликом большинство пользователей не скрывают восторга:

"Джейн Сеймур и Эрни Хадсон разгадали код. Удивительно".

"Вы выглядите потрясающе, какое вдохновение".

"Это невозможно, 75 лет, я ничего не хочу слышать!"

"Я была поражена: "Вау, 75 лет!", а потом увидела, что это Джейн Сеймур. Она уже давно доказывает, что возраст – это лишь цифра, но быть такой здоровой, как она, нельзя, сидя на месте, это точно".

"Вы, наверное, шутите! 55 – еще можно, но 75 – не верю".

Для многих зрителей Сеймур навсегда останется врачом Микаэлой Квин из популярного сериала "Доктор Квин". Когда съемки проекта начались в 1993 году, актрисе было 42 года. С тех пор прошло более трех десятилетий, но звезда, похоже, почти не изменилась.

Как писал OBOZ.UA, ранее Джейн Сеймур также рассказывала о своей личной жизни. Актриса состоит в отношениях с музыкантом Джон Замбетти, и пара признается, что просто наслаждается временем вместе, не пытаясь подгонять свои отношения под какие-то правила или ожидания. По словам звезды, найти такого человека в зрелом возрасте – настоящий подарок.

