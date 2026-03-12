Интересно смотреть за обсуждением мнения о целях СВО от россиян.

2024 год стал тем годом, когда у нас все понемногу на фронте началось сыпаться. Каждый день теряли по 20-30 кв.км территории. Началась социальная демотивация, когда россияне наоборот – подняли голову.

Далее текст на языке оригинала.

Але Україна вистояла, пережила царювання Трампа, обмеження допомоги від США, та наростила ракетні та дронові можливості.

Темпи просування РФ почали знижуватися, і в РФ щоб це скрити почали подавати захоплені теріторію "в кредит". Удари по нефтянці почали дійсно провокувати системні кризи в РФ.

І ось на четвертий рік війни українські дрони виносять військові та вантажні кораблі, п*здять флот вже в Новоросійську, а уражати радари та ЗРК в Криму стало складніше, бо с*ка радарів і ЗРК стало набагато менше, і РФ не встигає їх оновлювати.

Ми виносимо заводи, наливні причали в Новоросійську, блокуючи відвантаження танкерів, і як захистити цю горловину нафтовідвантажень в РФ не знають. Періодично звісно вони дзвонять до Новоросійська та кричать: - Пейн, я не відчуваю ваших ЗРК!!!!

А їм відповідають: - Це тому що їх немає!

Штаб мідлстрайка СБС за допомогою скоординованих там підрозділів може виносити за добу до декількох коштовних ЗРК малої та навіть середньої та дальньої дії. Компенсувати таку щільність ураження коштовних та дефіцитних засобів, а іноді і спеціалістів- неможливо.

Географія ураження ракет та дронів по РФ стрімко розширюється кожен місяць.

Росіяни це бачать. Це формує для них загальну картину, в якій РФ не дуже виграє, якщо з кожним місяцем уражень крилатими ракетами та дронами становиться все більше, а тут українці ще і свою балістику анонсують, а на відміну від російських вундервафель, українські засоби дійсно працюють. Паралельно сиплеться економіка, росіяни це відчувають. Рейтинг Путіна та підтримки СВО стрімко летить вниз, навіть в підконтрольних ЗМІ.

І ось я дивлюсь все більше матеріалів, де лояльні Пітуну зет-воєнблогери вже постійно питають "Шо бл*ть коїться і нах*р воно нам потрібно".

Контратакуючі дії на Запоріжжі теж мали свій ефект. Тобто Україна не тільки не втратила керування військами після російського наступу, а ще і може контратакувати і забирати свої території, покращуючи своє тактичне положення, і робить це з набагато меншими втратами, ніж за ці території заплатила Росія.

Холодомор не спрацював. Мільярди доларів, викинуті на ракети і дрони, не досягли стратегічної мети. Народ витримав це. Почався пʼятий рік війни. І нас досі не змогли зламати.

Не знаю як ви, а я відчуваю деякий перелом. Він ще невеликий, але є. Головне не зупинятися.

"Жати, жати — і вони посипляться" (с) Павло Петриченко, Герой України посмертно, побратим 59 бригади.

І він був правий.