Так называемый "источник власти" [с тех пор, как неожиданно для себя стал действительно электоратом] успел превратиться в источник, который изрядно засорился да сильно обмелел. Отсюда и определённые проблемы.

А началось это (можно сказать точно!) с 1989 года. Оптимальный для источника общественный строй примерно тогда и закончился. Его этот источник грохнул первым.

В связи с чем - ностальгическое.

Я очень любил в школьные годы плакат "Все на выборы!": он появлялся весной и предвещал скорые каникулы.

Так вот, выборы тогда были, как сейчас начинаю понимать, для источника нашего практически идеальными. Без лишних извращений.

И власть та, какая в 70-е ни была, следила за порядком НЕСОПОСТАВИМО лучше нынешней (которая сама - во главе всех беспорядков).

Все было стабильно, а мы, неблагодарные, это назвали, придурки, "застоем".

Сейчас назвали бы счастьем.

Но тогда - нам хотелось перемен. "Перемен требуют наши сердца" - пели "наркоманы".

(О, мы в те годы ещё не знали, что такое наркоманы настоящие!)

Мы хотели перемен - нате нам перемены.

А вот ушлые китайцы ту честную систему оценили. Больше никто. Да остальным просто не разрешили оценить.

Извините.

Возрастное.

Юным не понять. Я вообще не понимаю, ЧТО им "понять".

У них нет нашей информации, у них нет наших ассоциаций. Наши аллюзии, как и наши иллюзии, только нам и остаются, у них "это ща не носят".

Конечно, у всех по два-три языка - у кого как, но ни одного на самом деле - ни у кого. Запрещаемое, предлагаемое и факультативное игнорируется в равной степени.

Встроенный калькулятор и встроенный корректор встроены не в мозг, который чист, свободен и открыт разнообразным тиктокам.

Они не читают. Не только бумажное, они не читают вообще, да и пишут не очень часто. Только [недолго] смотрят и [недолго] слушают.

(—Кого убили в Киеве в 1911-м? —Когда-когда-когда-когда???)

Люди натворили новое время, новое время натворило новых людей. Новых абсолютно. Мы ещё даже не поняли, НАСКОЛЬКО абсолютно.

Сердца требовали, яйца рождали, мы получили.

Источник будущей власти.

Тема отдельная, тема страшная…