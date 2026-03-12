Видео дня
Блог | Очередной популизм: из Резервного фонда собираются забрать 2 млрд грн на "Кэшбек"
Если вы думаете, что безудержные мощные реформы от правительства на еБачке закончатся....то нет)
Далее тест на языке оригинала.
Сьогодні вони збираються знову забрати 2,14 млрд грн з Резервного фонду (тобто грошей платників податків) і відправити ….на "Кешбек")))
При тому, і цих грошей вистачить лише до квітня місяця. Далі знову доведеться їх витягувати з Бюджету.
В цілому, на тільки на цей окремий популізм буде витрачено вже більше 8 млрд грн грошей з наших податків)
