Если вы думаете, что безудержные мощные реформы от правительства на еБачке закончатся....то нет)

Далее тест на языке оригинала.

Сьогодні вони збираються знову забрати 2,14 млрд грн з Резервного фонду (тобто грошей платників податків) і відправити ….на "Кешбек")))

При тому, і цих грошей вистачить лише до квітня місяця. Далі знову доведеться їх витягувати з Бюджету.

В цілому, на тільки на цей окремий популізм буде витрачено вже більше 8 млрд грн грошей з наших податків)