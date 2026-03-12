УкраїнськаУКР
русскийРУС
Ярослав Железняк
Ярослав Железняк
Народный депутат Украины

Блог | Очередной популизм: из Резервного фонда собираются забрать 2 млрд грн на "Кэшбек"

Иллюстрация - Национальный кэшбек

Если вы думаете, что безудержные мощные реформы от правительства на еБачке закончатся....то нет)

Видео дня

Далее тест на языке оригинала.

Сьогодні вони збираються знову забрати 2,14 млрд грн з Резервного фонду (тобто грошей платників податків) і відправити ….на "Кешбек")))

При тому, і цих грошей вистачить лише до квітня місяця. Далі знову доведеться їх витягувати з Бюджету.

В цілому, на тільки на цей окремий популізм буде витрачено вже більше 8 млрд грн грошей з наших податків)

Очередной популизм: из Резервного фонда собираются забрать 2 млрд грн на "Кэшбек"
disclaimer_icon
Важно: мнение редакции может отличаться от авторского. Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов, но стремится публиковать различные точки зрения. Детальнее о редакционной политике OBOZ.UA поссылке...

Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe