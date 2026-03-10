Деньги Ощадбанка в обмен на российскую "Дружбу": в Венгрии выдвинули ультиматум Украине

Власти венгерского премьера Виктора Орбана не собираются возвращать $40 млн, 35 млн евро и 9 кг банковского золота, изъятые у инкассаторской службы Ощадбанка. Украина может получить средства только после восстановления транзита российской нефти по трубопроводу "Дружба".

Об этом на пресс-брифинге 9 марта заявил министр строительства и транспорта Венгрии Янош Лазар. Он подтвердил, что его страна намеренно задержала денежный груз, который направлялся в Украину, и пока не планирует возвращать изъятые средства.

"Мы не случайно сделали то, что сделали. Мы не вернем им эти деньги", – заявил Лазарь.

Он добавил, что изъятые золото, доллары и евро будут оставаться в Венгрии до тех пор, пока не будет снова открыт российский нефтепровод. Министр также поставил под сомнение способ перевода средств в Украину: по его словам, непонятно, почему деньги перевозили наличными – в золотых слитках, долларах и евро, а не банковскими переводами.

По данным венгерской стороны, средства перевозились в рамках операции между Ощадбанком и Raiffeisen Bank International. Подобные перевозки после начала полномасштабной войны уже происходили, говорит Лазар и добавляет, что венгерские власти не исключают связь с:

отмыванием денег ,

, финансированием организованной преступности ,

, политическим финансированием.

"Чем дольше будет закрыт нефтепровод, тем тщательнее будет расследование", – сказал он, открыто связав возврат средств с возобновлением поставок нефти.

Что предшествовало

В четверг, 5 марта в Венгрии задержали два инкассаторских автомобиля украинского "Ощадбанка" вместе с семью сотрудниками, которые перевозили валюту и банковские металлы между Австрией и Украиной. Инкассаторов впоследствии отпустили, но наличные и золото Венгрия не вернула до сих пор.

Налоговая и таможенная полиция Венгрии открыла уголовное производство против украинских инкассаторов "Ощадбанка" по подозрению в отмывании денег. По заявлению правоохранителей, из Австрии в Украину якобы было перевезено 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и девять килограммов золота. Среди задержанных, как отмечается, был и экс-генерал секртеной службы. Впоследствии их депортировали.

Как уже сообщал OBOZ.UA, партия премьера Венгрии Виктора Орбана подала законопроект об аресте захваченных средств Ощадбанка. Речь идет о деньгах и золоте, принадлежащих государственному банку Украины и были изъяты при перевозке на территории Венгрии.

