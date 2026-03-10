'Маски сорваны': в МИД Украины назвали действия Венгрии в отношении 'Ощадбанка' государственным терроризмом

Глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига ответил на заявления венгерских чиновников о похищении украинских активов. Он назвал захват сотрудников Ощадбанка государственным терроризмом и призвал международное сообщество к осуждению таких действий.

Об этом глава МИД Украины заявил в соцсетях. Сибига подчеркнул, что в Венгрии больше не скрывают шантажа и цели похищения украинских средств.

"Маски сорваны. Венгерские чиновники больше не скрывают шантаж. Они открыто признаются в захвате заложников и краже денег с целью требования выкупа. Такие действия нужно называть по имени: государственный терроризм. Мы призываем к четкому международному осуждению", – отметил Андрей Сибига.

Что предшествовало

Напомним, в Венгрии прямо заявили, что не собираются возвращать $40 млн, 35 млн евро и 9 кг банковского золота, изъятые у инкассаторской службы Ощадбанка. Украина может получить эти средства только после восстановления транзита российской нефти по трубопроводу "Дружба".

Позицию правительства Виктора Орбана озвучил министр строительства и транспорта Венгрии Янош Лазар. Он заявил, что эти украинские активы были захвачены "не случайно" - это был ответ на "блокирование" нефтепровода "Дружба".

"Мы не случайно сделали то, что сделали. Мы не вернем им эти деньги. Деньги пока останутся здесь, мы ждем открытия нефтепровода и новых украинских денежных поставок через Венгрию", – заявил Лазарь.

Как сообщал OBOZ.UA, пророссийская власть Венгрии разрешила изъять и хранить не менее 60 дней наличные и золотые слитки, которые перевозили сотрудники украинского государственного Ощадбанка. Активы будут проверять на происхождение, цель транспортировки и возможные связи с незаконными операциями. Соответствующий документ подписал премьер-министр страны Виктор Орбан.

