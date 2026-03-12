Людям старшего возраста планируют переписать правила вождения авто: что может измениться и когда

В Украине предлагают изменить правила для водителей старшего возраста – после 65 лет им придется чаще обновлять водительские удостоверения и проходить медицинские осмотры. Законопроект предусматривает, что после 70 лет права могут выдаваться максимум на два года, а после 75 лет – возобновляться ежегодно.

Об этом говорится в правительственном законопроекте №8082. Инициатива предусматривает постепенное сокращение срока действия водительских удостоверений в зависимости от возраста и регулярные медицинские проверки для подтверждения способности безопасно управлять автомобилем.

Главная цель предложенных изменений – повысить безопасность дорожного движения и приблизить украинские правила к стандартам, которые действуют во многих странах Европейского Союза. Законопроект предлагает дифференцированный подход к сроку действия водительских удостоверений. С возрастом водители должны будут чаще подтверждать состояние здоровья и обновлять документы. В частности, предлагаются следующие правила:

после 65 лет – водителям нужно будет обновлять водительское удостоверение и проходить медицинский осмотр каждые пять лет;

после 70 лет – водительское удостоверение будут выдавать максимум на два года;

после 75 лет – водители должны будут ежегодно проходить медосмотр и ежегодно обновлять водительские документы.

Изменения будут касаться не только новых удостоверений, но и тех, которые были выданы ранее. Отдельное внимание в законопроекте уделяют медицинским проверкам. Планируется, что для водителей старшего возраста они станут более комплексными. Кроме стандартного медицинского осмотра, могут ввести когнитивные тесты, которые помогут оценить:

оперативную память;

скорость реакции;

способность концентрировать внимание.

Такие проверки должны показать, способен ли человек быстро реагировать на изменение дорожной ситуации, соблюдать правила и безопасно управлять транспортным средством. В то же время базовые возрастные ограничения для получения водительских прав в Украине остаются неизменными. Сейчас они выглядят так:

с 16 лет можно управлять мопедами и легкими мотоциклами (категории А и А1);

с 18 лет разрешено управлять легковыми автомобилями и грузовиками (категории B и C);

с 19 лет открывается возможность управления транспортом с тяжелыми прицепами (категории BE и CE);

с 21 года разрешено управлять автобусами и пассажирским транспортом (категория D).

За нарушение этих правил предусмотрена ответственность. Например, если за рулем автомобиля обнаружат ребенка до 16 лет, родителям или опекунам может грозить штраф в размере 3400 гривен.

Инициаторы законопроекта отмечают, что нововведения должны сделать дороги более безопасными. С возрастом у человека могут ухудшаться реакция, концентрация внимания и способность быстро принимать решения в экстренных ситуациях. Регулярные медицинские проверки позволят вовремя выявлять такие изменения и оценивать, может ли водитель безопасно управлять автомобилем.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине невозможно легально купить водительское удостоверение онлайн – все такие объявления в соцсетях являются мошенничеством. Настоящий документ выдают только после обучения в автошколе и сдачи экзаменов в сервисном центре Министерства внутренних дел (МВД), и он отображается в государственных реестрах и Дії.

