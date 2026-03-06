По примеру России? В Венгрии дали первое объяснение, почему задержали украинских инкассаторов

Национальная налоговая и таможенная полиция Венгрии открыла уголовное производство против украинских инкассаторов "Ощадбанка", которые были задержаны в пятницу, 6 марта, по подозрению в отмывании денег. По заявлению правоохранителей, из Австрии в Украину якобы было перевезено 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и девять килограммов золота.

Видео дня

Об этом сообщает венгерская газета Magyar Hang. Среди задержанных, как отмечается, был и экс-генерал секртеной службы (вероятно, Главного управления разведки).

Что известно

Как заявили венгерские правоохранители, с начала года в Украину через Венгрию было перевезено более 900 миллионов долларов США, 420 миллионов евро и 146 килограммов золотых слитков.

В частности, сообщается, что украинское консульство было немедленно уведомлено о начале процедуры, но до сих пор никакой обратной связи не получали. Также отмечается, что бывший генерал украинской разведки, который был среди задержанных, отвечал за управление грузом.

Как все началось

Этому предшествовало заявление министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги, что в четверг, 5 марта венгерские власти взяли в заложники семерых инкассаторов, о состоянии которых Киеву ничего не известно.

"Это практически случай взятия заложников Венгрией и кражи денег. Если это та сила, о которой сегодня говорил Виктор Орбан, то это сила преступной организации. Это государственный терроризм и шантаж", – сказал Сибига, который объявил, что Украина уже официально обратилась с просьбой о немедленном освобождении граждан Украины, а также сообщила Евросоюз, чтобы тот "предоставил четкую правовую оценку" действиям венгерской стороны.

Согласно заявлению издания, ситуацию осложняет и то, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в одном из своих заявлений, заявил, что Будапешт "остановит вещи, которые важны для Украины" и "которые проходят через Венгрию". Глава венгерского правительства также подчеркнул, что "у Украины закончатся деньги быстрее, чем в Венгрии закончится нефть".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Виктор Орбан пригрозил украинским властям силой возобновить работу нефтепровода "Дружба" в Украине, подчеркнув, что для этого он имеет"политические и финансовые инструменты". Глава правительства страны подчеркнул, что это"четкое сообщение" украинскому правительству.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!