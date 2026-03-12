"В первый день полномасштабного российского вторжения в офисе НСЖУ был только один бронежилет для журналистов.

Только один".

На Європейському фестивалі журналістики та свободи медіа Voices у Флоренції Національна спілка журналістів України та мережа Центрів журналістської солідарності отримали головну нагороду фестивалю — Премію свободи медіа (Media Freedom Award).

Але насправді ця відзнака — команді Центрів журналістської солідарності.

П'ятнадцять людей у різних містах України, які щодня працюють під повітряними тривогами, під час блекаутів і в умовах постійного стресу, прагнучи допомогти журналістам у біді.

Наші Центри працюють у:

Києві — координаційний центр

Харкові

Дніпрі

Запоріжжі

Львові (плюс Чернівці)

Івано-Франківську

Для багатьох журналістів під час війни вони стали справжньою гарячою лінією підтримки.

Коли потрібен бронежилет.

Коли потрібен детектор дронів перед поїздкою на фронт.

Коли потрібна допомога в надзвичайній ситуації — журналісти звертаються до Центру.

І там відповідають. І прагнуть допомогти.

Коли мене запросили на сцену фестивалю, я вийшов із прапором НСЖУ та фронтовою газетою "Трудова слава" з Оріхова — міста на Запоріжжі, яке знаходиться всього за кілька кілометрів від позицій російської армії.

Саме такі фронтові газети нагадують, чому журналістика має значення навіть під час війни.

У своєму виступі я сказав:

"Ми не можемо зупинити війну.

Але ми можемо допомогти журналістам захистити себе".

Насправді Центри журналістської солідарності — це не лише про обладнання.

Хоча воно критично важливе.

Ключове — солідарність.

"Ми не знаємо, які виклики принесе завтра.

Але ми знаємо одне: журналісти не повинні почуватися самотніми".

Сьогодні досвід українських Центрів уже використовується і в інших воєнних зонах — зокрема у Газі.

І ця нагорода показує, що журналістська солідарність справді не має кордонів.

Для нас велика честь, що мережа Центрів журналістської солідарності отримала цього року головну відзнаку фестивалю Voices.

Це нагорода для всієї української журналістської спільноти.

Журналісти важливі.

Про фестиваль

Voices - European Festival of Journalism and Media Freedom — Європейський фестиваль журналістики та свободи медіа — міжнародна платформа для обговорення свободи слова, журналістики та медіаграмотності у Європі.

Фестиваль організовує консорціум провідних медійних організацій, зокрема European Federation of Journalists - EFJ, Centre for Media Pluralism and Media Freedom (EUI), European Centre for Press and Media Freedom ECPMF, Deutsche Welle, European Broadcasting Union та інші партнери.

Фестиваль співфінансується Європейським Союзом.