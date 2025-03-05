Запуск "Северного потока-2" не приведет к миру в Украине – Bild о намерении Германии сорвать запуск газопровода

В Германии выступили против намерения США и России запустить газопровод "Северный поток-2". В частности, там считают, что продажа российского газа под американским брендом укрепит символическую связь между Трампом, его сторонниками движения MAGA и кремлевским режимом, однако не будет способствовать окончанию войны в Украине. А потому ищут способы, с помощью которых можно будет заблокировать российский газопровод.

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Об этом говорится в материале Bild. Его авторы отмечают: по мнению депутата от ХДС (Христианско-демократический союз Германии, одна из крупнейших партий Германии) Родериха Кизеветтера, "Северный поток-2" никогда не сможет стать частью мира и не приведет к мирным переговорам, а скорее наоборот".

"Независимость от российского газа имеет стратегическое значение для безопасности Германии, и правительство твердо придерживается этой позиции. Кроме того, "Северный поток-2" не сертифицирован и, следовательно, не имеет юридического разрешения на эксплуатацию", – в свою очередь, рассказали в министерстве экономики Германии.

В то же время, подчеркивают аналитики, в Берлине считают "реальным сценарием" заключение соответствующего соглашения между Вашингтоном и Москвой. В связи с чем там ищут рычаги, с помощью которых можно будет заблокировать российский газопровод.

Ранее же в Bild сообщили, что в Швейцарии уже несколько недель ведутся секретные переговоры по возобновлению поставок в Германию российского газа при помощи американских инвесторов. В то же время, по информации Financial Times, план предусматривает "привлечение к процессу команды Трампа – как часть неофициальных усилий по заключению мирного соглашения в Украине".

Вместе с тем, подчеркивается, в администрации самого президента США Дональда Трампа:

знают об этих переговорах;

воспринимают их как шаг к улучшению отношений между США и Россией.

Вместе с тем, в ЕС считают, что запуск газопровода не поможет Европейскому Союзу диверсифицировать источники поставок газа. А потому этот проект противоречит интересам блока.

"Наша позиция очень и очень четкая: "Северный поток-2" не является проектом совместного интереса. Он не диверсифицирует источники энергии в ЕС", – сказала пресс-секретарь Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен.

Как уже сообщал OBOZ.UA, по словам президента Сербии Александра Вучича, газопровод "Северный поток" будет запущен в 2025 году. Причем владельцем российской "трубы" выступит не российский газовый монополист "Газпром", а инвестор из США.

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