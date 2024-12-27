Европа запустит газопровод из России: "друг" Путина рассказал, кто выкупит российскую "трубу"

Газопровод "Северный поток" будет запущен в 2025 году, это позволит странам Европейского союза снова покупать российский газ. Причем владельцем российской "трубы" выступит не российский газовый монополист "Газпром", а инвестору из США.

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Об этом в интервью Handelsblatt сообщил президент Сербии Александр Вучич. Он уверен, что Германия – одна из стран, нуждающихся в дешевых российских энергоресурсах.

"Возьмем Германию. Страна сохранила свою экономику конкурентоспособной благодаря дешевому газу из России. Изменения происходят не так быстро, электроэнергия в Германии дорогая. Но ведь вашей стране срочно нужна дешевая энергия", – говорит Вучич.

Сербский президент предполагает, что в следующем году "Северный поток" сменит владельца. Впрочем, кому именно будет принадлежать газопровод, Вучич не объяснил.

"Осмелюсь сделать прогноз: позднее всего через год "Северный поток" будет принадлежать американскому инвестору, и газ по трубопроводу пойдет из России в Европу", – сказал политик.

Впрочем, ранее газета The Wall Street Journal сообщала, что новым владельцем Северного потока может стать американский миллиардер и финансист Стивен Линч. Он не очень публичная личность, но Стивен Линч хорошо знаком с Россией, поскольку два десятилетия вел бизнес в Москве.

В феврале 2024 года Линч обратился к правительству США с просьбой разрешить ему принять участие в аукционе, если трубопровод выставят на торги в процессе банкротства в Швейцарии. Он объяснил это желание тем, что владение США этим газопроводом может дать рычаги влияния в мирных переговорах с Россией для завершения войны в Украине, а также будет служить долгосрочным интересам США.

Газопровод длиной 765 миль считался ценным активом российской нефтегазовой экономики, соединявшей крупные месторождения газа с Европой. Его завершили строить до начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году, но так и не начал коммерческую деятельность.

В настоящее время владельцем газопровода является дочерняя компания российского государственного газового гиганта "Газпром", объявившая о банкротстве в Швейцарии через несколько дней после начала вторжения. В сентябре 2022 года подводные взрывы разрушили одну из двух нитей газопровода, вторая осталась невредимой, но не используется.

Как уже сообщал OBOZ.UA, газоснабжение в ЕС сейчас очень актуальная тема, поскольку с 1 января истекает срок действия договора о транзите российского газа через Украину. Премьер-министр Украины Денис Шмигаль рассказал, что Украина не прочь транспортировать через свою ГТС любой газ, кроме российского.

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