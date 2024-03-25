Пять стран ЕС потребовали полностью запретить ввоз зерна из России: список

Пять стран Европейского Союза (ЕС) – Литва, Латвия, Эстония, Польша и Чехия – выступили за введение запрета на ввоз зерна из России и Беларуси на территорию содружества. С таким призывом министры указанных стран обратились к Европейской комиссии, которая ранее предложила ввести пошлины вместо полного эмбарго на российское зерно.

Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства Литвы. Рассмотрение этого вопроса также состоится на заседании Совета министров сельского хозяйства и рыболовства ЕС.

В обращении предлагается ввести запрет на ввоз продукции из РФ и Беларуси на всю территорию ЕС. Также министры отметили важность внедрения мер, чтобы на европейский рынок не попадало украденное из Украины зерно.

Кроме того, Министерство сельского хозяйства Литвы ранее инициировало расследование касательно происхождения зерна, которое ввозится в страну. Этому предшествовало получение информации от министра агрополитики Украины о том, что Россия наживается на экспорте зерна с временно оккупированных территорий Украины в третьи страны.

22 марта Еврокомиссия официально выдвинула предложение повысить тарифы на ввоз зерновых из России и Беларуси. Таким образом в ЕС намерены, в частности, бороться с экспортом Россией незаконно присвоенного украинского зерна.

Однако пока речь идет именно о введении пошлин, а не о полном запрете. Предполагается, что пошлины будут повышены до максимально разрешенного ВТО уровня для таких товаров:

пшеница;

кукуруза;

подсолнечный шрот.

В то же время заместитель министра экономики, торговый представитель Украины Тарас Качка считает, что Еврокомиссия может все же ввести запрет на ввоз российского зерна. Такое эмбарго орган может одобрить уже в апреле. Следующей под запрет может попасть металлургическая продукция из страны-агрессора.

В целом Украина ставит цель полностью остановить поставки сырья из РФ в Евросоюз. "Для нас важно реализовать проект вытеснения российского сырья, полуфабрикатов и замены их украинскими", – отметил Качка.

В начале 2024 года Латвия ввела собственный запрет на ввоз агропродукции из России и Беларуси. В марте был официально утвержден перечень товаров, на которые распространяется запрет. В список вошли не только зерновые, бобовые и масличные культуры, но и многие овощи, а также продукты переработки агропродукции.

Как сообщал OBOZ.UA, при этом польские фермеры разблокировали границу с Россией. Акция протеста должна была продлиться до 20 апреля, но с 25 марта грузовики пропускают беспрепятственно. Снятие блокады фермеры объяснили приближением Пасхи.

По словам представителя Варминьско-Мазурской сельскохозяйственной палаты Ежи Салитры, товарообмен с Россией постоянно продолжается. При этом россияне везут в ЕС не только зерно, но и топливо, в том числе автогаз.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!