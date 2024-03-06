Латвия запретила российскую еду: стало известно, какие продукты в черном списке

Латвийское правительство утвердило перечень товаров из страны-террористки России и Беларуси, на которые распространяется запрет на импорт. Запрет будет касаться картофеля, помидоров, различных видов лука, чеснока, капусты, салата, моркови, репы и турнепса, свеклы, овсяных корней, редиса, корнеплодов, огурцов и корнишонов, бобовых и других овощей.

Такие ограничения были разработаны Министерством сельского хозяйства (ZM). Об этом говорится в материале Jauns.

Также из России и Беларуси нельзя будет ввозить в Латвию орехи, бананы, финики, инжир, ананасы, авокадо, цитрусовые, дыни, груши, айву, абрикосы, вишни, персики, сливы, чернику. Запрет распространяется на замороженные, консервированные и сушеные продукты из орехов и фруктов.

Из России и Беларуси в Латвию нельзя ввозить пшеницу и смеси пшеницы и ржи, рожь, ячмень, овес, кукурузу, рис, зерновое сорго и гречку.

Запрет также распространяется на муку и гранулы из мяса или мясных субпродуктов, рыбы или ракообразных, моллюсков или других водных беспозвоночных, отрубей, остатки производства крахмала и подобных остатков, выжимок сахарного тростника и других отходов сахарного производства, осадка или капель, масляных выжимок.

Теперь из Латвии из России и Беларуси нельзя будет ввозить виноградные осадки, материалы растительного происхождения и растительные отходы, остатки, побочные продукты и продукты, которые используются на корм животным. По сравнению с оригинальным перечнем товаров, на которые распространяется запрет на импорт, опубликованный на сайте Министерства юстиции на прошлой неделе, из него изъяли раздел, который имел целью запретить импорт масличных культур и фрукты российского и белорусского происхождения в Латвию, а также растения промышленного назначения, солома и корм.

Например, первоначально предполагалось запретить импорт в Латвию растений или частей растений, происходящих из России и Беларуси, используемых в основном в парфюмерии, фармацевтике или для приготовления инсектицидов и фунгицидов и т.п., стручков рожкового дерева, морских водорослей и других водорослей, сахарной свеклы и сахарной трость, фруктовые косточки и ядра.

Также в перечень исключены солому и шелуха зерновых культур, стебли кормовые, свекла кормовая, корнеплоды, сено, люцерна, клевер, спаржа посевная, капуста кормовая и подобные кормовые продукты.

Как сообщал ранее OBOZ.UA, несмотря на введенные против России санкции, горно-металлургический комплекс РФ продолжает получать значительную прибыль от экспорта продукции в Евросоюз. Так, за 2023 год ЕС импортировал металлопродукцию из РФ на €2,4 млрд. И хотя показатели уменьшились по сравнению с 2022 годом, когда сумма экспорта составила €3,87 млрд, поставки пока остаются на высоком уровне.

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