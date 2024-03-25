Поляки досрочно сняли блокаду на границе с Россией: грузовики снова пропускают свободно

Польские фермеры 25 марта разблокировали пункт пропуска "Мамоново – Гжехотки" на границе с Калининградской областью России. Акция протеста должна была продлиться до 20 апреля, но теперь грузовики пропускают беспрепятственно. Снятие блокады фермеры объяснили приближением Пасхи (31 марта у католиков).

Об этом рассказал представитель Варминско-Мазурской сельскохозяйственной палаты Ежи Салитра, передает Polskie Radio. Пункт попуска в Гжехотках был заблокироваy с 20 марта. Во время блокады через границу пропускали по одной грузовой машине в час.

Теперь, как проинформировали организаторы акции протеста, блокаду границы прекращают в связи с предстоящими пасхальными праздниками. Ранее протестующие были настроены более решительно и собирались продолжать блокаду российской границы как минимум месяц.

При этом, по словам Салитры, аграрии были удивлены, сколько товаров поступает в Европейский Союз по России. "ЕС еще не принял решение о запрете импорта зерна из России в сообщество. Несмотря на то, что страны осудили нападение России на Украину, товарообмен с Россией постоянно продолжается. Перевозят многое, в частности, везут газ, и не только сжиженный, один водитель сказал, что везет метан", – отметил Салитра.

Напомним, в то же время, по данным Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ), блокада украинской границы продолжается. По состоянию на 24 марта польские фермеры вообще не пропускали украинские грузовики на выезд в пунктах пропуска "Ягодин" и "Рава-Русская".

"За последний период у нас есть нулевые показатели пересечения границы на выезд из Украины. В этих направлениях заблокировано около 500 грузовиков, – сообщал спикер ГПСУ Андрей Демченко в эфире телемарафона.

OBOZ.UA писал ранее о том, что Украина из-за блокады границы польскими фермерами только за февраль 2024 года недополучила 7,7 млрд грн – сумму сопоставимую со стоимостью 385 тыс. FPV-дронов. Эти средства должны были попасть в государственный бюджет и полностью направлены на финансирование безопасности и обороны, как и другие таможенные поступления.

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