ЕС намерен лишить Россию части денег на войну с Украиной: представлено решение по зерну

Евросоюз может повысить тарифы на ввоз на свою территорию зерновых и масличных культур, а также продуктов их переработки, из России и Беларуси. Соответствующее предложение выдвинула Еврокомиссия. Таким образом там намерены, в частности, бороться с с экспортом Россией незаконно присвоенного украинского зерна.

Об этом сообщили самой Еврокомисси. Кроме того, отмечается, повышение тарифов направлено на предотвращение:

дестабилизации рынка ЕС;

использования Россией доходов от экспорта в ЕС для финансирования своей военной агрессии против Украины.

При этом подчеркивается: предложенные тарифы гарантируют, что "этот незаконный метод экспорта больше не будет прибыльным". Кроме того, они будут касаться Беларуси – "учитывая тесные политические и экономические связи этой страны с Россией".

"Более того, включив Беларусь, ЕС не позволит России использовать эту страну для обхода новых тарифов и направления через нее своих товаров на рынок ЕС", – отметили в ЕК.

В то же время, отметили там, новые тарифы хоть и будут "достаточно высокими", не повлияют на экспорт в третьи страны. Однако смогут подавить российский и беларусский имопрт в ЕС.

На какие продукты хотят повысить тарифы

В целом, отметили в ЕК, Евросоюз может повысить тарифы на ввоз на свою территорию сразу ряда российских и беларусских продуктов. В частности:

пшеницы;

кукурузы;

подсолнечного шрота.

Транзит трогать не будут

В то же время, отмечается, транзит зерновых, масличных культур и продуктов их переработки в третьи страны не подпадает под предложение. Таким образом ЕС хочет остаться "преданным делу содействия продовольственной безопасности во всем мире".

При этом не будут ограничивать транзит как российских продуктов, так и беларусских.

В Кремле уже отреагировали

В свою очередь, пресс-секретарь руководителя России Владимира Путина Дмитрий Песков, как обычно, заявил, что от действий руководства ЕС пострадает сам союз. А также уверил: у самой России "много альтернативных направлений для поставок".

"Потребитель в Европе однозначно пострадает. У нас много альтернативных направлений для поставок. Это еще один ярко выраженный пример недобросовестной конкуренции", – сказал Песков журналистам.

Сколько Россия продает зерна ЕС

Тем временем сама Россия стремительно наращивает продажу зерна в Евросоюз. Так, отмечается, по данным Евростата:

в 2022 году в ЕС было ввезено 970 тыс. тонн российского зерна;

в 2023 году – уже более 1,5 млн тонн.

"Таким образом, проблема с российской сельскохозяйственной продукцией стала реальной", – резюмировали аналитики.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время в начале 2024 года Латвия уже ввела собственный запрет на ввоз агропродукции из России и Беларуси. В марте был официально утвержден перечень товаров, на которые распространяется запрет. В список вошли не только зерновые, бобовые и масличные культуры, но и многие овощи, а также продукты переработки агропродукции.

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