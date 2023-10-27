Премьер Болгарии заявил, что Венгрия и Сербия 'поддерживают военную машину Путина'

Премьер-министр Болгарии Николай Денков обвинил Венгрию и Сербию в том, что они помогают питать "военную машину" Кремля, не ища альтернативных источников энергии в условиях обострения спора по налогу на импорт газа. Он дал понять, что его правительство не планирует отказываться от налога на российский газ, идущий транзитом через Болгарию.

Об этом Николай Денков сказал на полях саммита Европейского Союза в Брюсселе в пятницу, 27 октября. Его слова цитирует Bloomberg.

Напомним, что Болгария ввела налог на российский природный газ, транзитом проходящий через ее территорию в Евросоюз.

Премьер Болгарии заявил, что намерение состоит в том, чтобы лишить контролируемого государством экспортера ПАО "Газпром" доходов, используемых для финансирования войны против Украины.

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Венгрия назвала этот шаг "враждебным актом", а Сербия заявила, что налог якобы грозит остановить жизненно важные поставки топлива в регион.

"Было достаточно времени, чтобы найти альтернативы, чтобы увидеть, что эти доходы питают военную машину Путина. Мы не можем больше ждать. На самом деле это должно было произойти раньше", – сказал Денков.

Как сообщал OBOZ.UA:

Болгария ввела налог в размере около 20% цены на транзит российского газа по ее территории.

Российский монополист "Газпром" начал поставлять в Венгрию дополнительные объемы газа. Их пригласило правительство во главе с премьер-министром Виктором Орбаном для решения проблем с энергоснабжением в зимнее время.

Евросоюз намерен полностью отказаться от российского газа, а также нефти, угля, торфа и другого ископаемого топлива. Для замены российского газа страны ЕС увеличили импорт от других поставщиков.

Путин обозвал страны ЕС тупыми из-за отказа от российского газа. Он уверяет, что обретение ЕС независимости от России якобы нанесло вред самому Евросоюзу – ведь теперь ему приходится искать новых поставщиков.

"Газпром" подтвердил падение добычи газа в РФ на 24,7%. Это объясняется отказом европейских стран от европейского голубого топлива.

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