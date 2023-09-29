В России упала добыча газа: "Газпром" признал плачевную статистику 

"Газпром" подтвердил падение добычи газа в РФ на 24,7%. Этот факт объясняется отказом европейских стран от европейского голубого топлива.

Как сообщает Интерфакс, согласно отчету "Газпрома", по итогам первого полугодия 2023 года добыча природного и попутного газа в России составила 179,45 миллиарда кубометров. "Снижение на 24,7% связано с принятием в ряде стран политически мотивированных решений, направленных на отказ от импорта российского газа", – говорится в отчете.

За первое полугодие "Газпром" поставил на внутренний и внешние рынки 166 миллиардов кубометров газа. Для сравнения: за первые шесть месяцев 2022 года компания поставила 225,7 миллиарда кубометров. Поставки на внутренний и внешний рынки упали на 26,5%.

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"Потребление газа в отчетном периоде находилось под влиянием погодных, экономических и геополитических факторов. Замедление экономической активности в Европе способствовало сохранению показателей потребления газа на низких значениях. При этом спрос на российский газ в данном регионе также находился под воздействием геополитического фактора и высокого уровня заполненности европейских ПХГ", – сообщила компания.

В 2022 году "Газпром" полностью остановил поставки газа в Европу по трубопроводу "Северный поток", а также прекратил поставки в некоторые страны Европы, которые отказались платить за газ в рублях на фоне российского вторжения в Украину. "Газпром" продолжает поставлять газ в Европу по транзитной ветке через Украину, а также по "Турецкому потоку".

Ранее OBOZREVATEL писал о том, в Молдове назвали враньем заявление "Газпрома" о их долге перед компанией. При этом РФ угрожает оставить Молдову без газа зимой.

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