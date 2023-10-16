Путин не достигнет своей цели этой зимой: ЕС накопил рекордные запасы газа, заморозить его не удастся

Общие запасы газа в ЕС достигли абсолютного максимума за всю историю наблюдений – что фактически лишает Россию шансов заморозить страны союза и зимой 2023/24 годов. Так, в настоящее времяподземные газовые хранилища (ПХГ ) Европы заполнены на 97,89%, что на 8,54 процентного пункта выше, чем в среднем на эту дату за последние 5 лет.

Об этом свидетельствуют данные ассоциации Gas Infrastructure Europe (GIE). При этом, согласно им, газ в хранилища продолжает закачиваться.

Высокими также являются запасы газа в Великобритании. По данным GIE, ее хранилища заполнены на 95,65%.

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Путин "убивает" российский "Газпром"

В то же время, в самой России признают, что решение президента страны Владимира Путина заморозить Европу зимой 2022/23 годов в отместку за поддержку Украины в войне обернулось катастрофой для "Газпрома". Причина – европейский рынок, на который РФ ориентировалась не одно десятилетие, оказался для нее потерян, а поворот на восток не сможет компенсировать эту потерю – причем даже если его удастся реализовать так, как задумано.

Дело в том, что строительство необходимой инфраструктуры потребует от РФ многомиллиардных затрат, сообщают росСМИ. А об окупаемости этих проектов говорить в обозримой перспективе вообще не приходится – поскольку:

на строительство уйдут годы;

цены на газ станут ниже.

"На ближайшие 5-10 лет перспектив у "Газпрома" нет. С Китаем договориться сложно, и цена не будет хорошей", – говорится в материале.

Путин обозвал страны ЕС тупыми из-за отказа от российского газа

В свою очередь, сам Путин говорит, что страны Европы тупые – потому что отказались от газа РФ. Он уверяет, что обретение Евросоюзом энергетической независимости от России якобы нанесло ущерб самому объединению – ведь теперь ему приходится искать новых поставщиков. Что, видимо, по мнению Путина, и является признаком тупости.

"Есть определённый объём добычи в мире, и есть определённый объём потребления в мире. Если решили сократить закупки у нас ... значит, приходится покупать в другом месте. Без этого невозможно. Это надо быть тупым абсолютно, чтобы этого не понимать", – сказал российский президент.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее же "Газпром" подтвердил падение добычи газа в РФ на 24,7%. Этот факт объясняется отказом европейских стран от европейского голубого топлива.

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