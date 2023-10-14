Болгария сделала большой шаг против России: ввела особый налог, Венгрию и Сербию ждет неприятный сюрприз 

Болгария ввела налог в размере около 20% от цены на транзит российского газа по ее территории. Такой шаг может привести к спору с Москвой, а также значительно увеличит цену на голубое топливо для Венгрии и Сербии.

Как говорится в публикации Bloomberg, налог составляет 20 болгарских левов (10,76 доллара США) за мегаватт-час газа российского происхождения. Это около 20% от цены эталонного европейского газа, торгуемого в региональном центре Амстердаме.

Хотя Болгария не импортирует газ из России для собственных нужд, это важный маршрут для сильно сократившихся трубопроводных потоков, которые Россия отправляет в Европу после масштабных сокращений в 2022 году. Почти половина российского трубопроводного газа поступает в Болгарию из Турции по линии "Турецкий поток" для дальнейших поставок в Венгрию, Сербию и другие части Южной Европы.

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Этот шаг добавляет новую неопределенность на и без того взбудораженный рынок. Цены на газ в Европе выросли в последние дни, поскольку угрозы газовым потокам растут по всему миру, включая войну между Израилем и ХАМАСом, потенциальные удары по ключевым экспортным заводам в Австралии и уязвимость инфраструктуры после недавней утечки в трубопроводе в Балтийском море, где подозревается саботаж.

Российский ПАО "Газпром" прекратил поставки на внутренний рынок Болгарии в прошлом году после того, как страна отказалась платить за топливо в рублях и переключилась на альтернативных поставщиков, в том числе на Турцию.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине пересмотрели правила формирования оплаты за транспортировку газа. Новый принцип расчетов позволит меньше платить за распределение газа, однако далеко не всем украинцам.

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