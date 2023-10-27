Россия становится ненужной ЕС, от ее топлива скоро полностью откажутся – Reuters

Евросоюз намерен полностью отказаться от российского ископаемого топлива (нефть, газ, уголь, торф и др.). Правда, времени на это уйдет достаточно много – около 10 лет. Впрочем, уже в 2023 году там хотят сократить импорт российского газа до 40-45 млрд куб. м, что по сравнению со 155 млрд куб. м в 2021 году действительно выглядит серьезным шагом.

Об этом сообщает Reuters. Отмечается, что дабы заменить российский газ, страны ЕС:

увеличили импорт от других поставщиков ;

одновременно сократили использование газа.

"Норвегия заменила Россию как крупнейшего поставщика трубопроводного газа в ЕС. А импорт сжиженного газа резко вырос вследствие поставок из США", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: в настоящее время газовые хранилища по всему ЕС уже заполнены на 99%, что дает странам буфер против потенциальных перебоев со снабжением этой зимой. А рекордные объемы использования солнечной энергии "также помогли снизить потребность Европы в использовании газовых электростанций".

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"Худшие последствия кризиса, возможно, уже позади, но успокаиваться нельзя. Ведь хотя аналитики и говорят, что возвращение к рекордно высоким ценам на газ маловероятно, глобальные рынки необычайно напряжены. Что создает риск роста цен в ответ на холодную погоду или дальнейшие потрясения в поставках", – резюмируется в материале.

Путин обозвал страны ЕС тупыми из-за отказа от российского газа

В свою очередь, президент России Путин говорит, что страны Европы тупые – потому что отказались от газа РФ. Он уверяет, что обретение Евросоюзом энергетической независимости от России якобы нанесло ущерб самому объединению – ведь теперь ему приходится искать новых поставщиков. Что, видимо, по мнению Путина, и является признаком тупости.

"Есть определённый объём добычи в мире, и есть определённый объём потребления в мире. Если решили сократить закупки у нас ... значит, приходится покупать в другом месте. Без этого невозможно. Это надо быть тупым абсолютно, чтобы этого не понимать", – сказал российский президент.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее же "Газпром" подтвердил падение добычи газа в РФ на 24,7%. Этот факт объясняется отказом европейских стран от европейского голубого топлива.

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