ООН повелась на зерновой шантаж Кремля: BILD рассекретил письмо Гутерриша с предложениями снять санкции

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш ведет переговоры с МИД РФ о возможном ослаблении санкций против России. Предполагается, что часть ограничений могут снять в обмен на возобновление зернового соглашения. По сути, этого и требовал Кремль, начиная шантаж с экспортом украинского зерна.

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Так, в распоряжении BILD попало секретное письмо генсека Гутерриша, которое он отправил еще 28 августа главе российского МИД Сергею Лаврову. В письме, по данным издания, говорится, что ООН предлагает заключить соглашение о зерновой сделке, которое включает выполнение требований РФ.

Речь идет о снятии целого ряда санкций. Упоминаются четыре пункта:

Отмена санкций против "Россельхозбанка" в ЕС и разрешение для этого банка обходить ограничения, связанные с отключением от SWIFT

"RSHB Capital SA ("Россельхозбанк". – Ред.) будет обмениваться сообщениями с мировыми финансовыми институтами через SWIFT. (Это позволит ему. – Ред.) взять на себя роль интерфейса и предоставлять технические услуги для платежей, не играя при этом роли банка, так что ему не потребуется банковская лицензия в соответствии с законодательством Люксембурга", – говорится в письме генсека ООН.

Также журналисты обратились в SWIFT, где косвенно подтвердили эти данные. "Мы осведомлены о дискуссиях на высоком уровне, которые в настоящее время происходят вокруг Черноморской зерновой инициативы, и внимательно следим за развитием событий", – отметили в SWIFT.

Страхование российских грузовых судов в Черном и Азовском морях британским страховщиком Lloyd's

"Совместно финансируемая ООН страховая компания для экспорта российских продуктов питания и удобрений может начать работу с Lloyd's в течение 4-6 недель... ООН будет поддерживать страхование, чтобы подчеркнуть важность российского экспорта для глобальной продовольственной безопасности и увеличить количество участников рынка с конечной целью снижения затрат на страхование для сокращения российских экспортеров", – говорится в письме Гутерриша.

Ранее в Lloyd's заявили, что не будут страховать поставки зерна из украинских портов без нового коридора под эгидой ООН. Генеральный директор компании Джон Нил заявлял, что с ООН проводятся "активные дискуссии" про новое соглашение о "зерновом коридоре" в Черном море.

Частичное возвращение российским производителям удобрений их активов, которые заморожены в ЕС

"ООН может и дальше помогать размораживать замороженные активы российских компаний по производству удобрений в Европейском Союзе", – написал Гутерриш Лаврову. Генсек ООН попросил российский МИД предоставить "список конкретных счетов или активов" и сообщил, что "российские компании по производству удобрений должны обратиться в соответствующие национальные органы ЕС за исключениями".

Разрешение российским судам с продовольствием и удобрениями швартоваться в портах стран ЕС

"ООН готова рассмотреть дальнейшие варианты облегчения доступа российских судов в порты ЕС в контексте торговли сельскохозяйственной продукцией, включая упрощенные процедуры выдачи соответствующих разрешений, в том числе перед выходом из российских портов", – говорится в письме. Отмечается, что с этой целью представители ООН уже "провели переговоры с Европейской комиссией и отдельными властями (Германия, Бельгия, Испания, Нидерланды)".

Отмечается, что Кремль еще не согласился на предложение ООН. Однако указано, что российская сторона не отвечает, т. к. считает условия "слишком хорошими, чтобы быть правдой" и сомневается в реальности выполнения плана ООН.

Как сообщал OBOZREVATEL, в то же время Украина официально предложила Турции возобновить работу "зернового коридора" в Черном море без России. Ответа от турецкой стороны пока не последовало, несмотря на переговоры президентов Турции и РФ.

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