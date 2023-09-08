В Lloyd's заявили, что не будут страховать поставки зерна из украинских портов без нового коридора под эгидой ООН

Ведущая компания в мире страховых рынков Lloyd’s of London ведет переговоры с Организацией Объединенных наций о предоставлении страхового покрытия для перевозчиков украинского зерна. Однако компания будет готова страховать перевозку зерна только, если удастся установить международные коридоры по аналогии с разорванным Россией "зерновым соглашением".

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С таким заявлением в комментарии изданию Reuters в четверг, 7 сентября, выступил генеральный директор компании Джон Нил. По его словам, с ООН проводятся "активные дискуссии" про новое соглашение о "зерновом коридоре" в Черном море.

"Сможем ли мы продолжать предоставлять страховку в случае, если коридор снова будет введен в эксплуатацию и возобновлен? Ответ на этот вопрос – да. Мы ведем активные дискуссии с ООН по поводу того, как это можно сделать", – сказал он.

По его словам, обсуждения с ООН включают возможность того, что страховое покрытие, возможно, нужно будет структурировать иначе, чем раньше.

"При отсутствии вмешательства ООН и разрешения ООН мы не санкционировали бы страховку", – сказал Нил.

При этом издание пишет, что обеспечение страхового покрытия имеет решающее значение для поставок, покидающих Украину.

По оценкам рынка Lloyd's, ущерб от войны в Украине, за вычетом перестрахования, составляет 1,74 млрд долл.

Также Нил добавил, что Lloyd's готов предложить поддержку игрокам, действующим в украинском страховом секторе.

"Мы ведем переговоры с теми, кто находится на местах: что мы можем сделать, чтобы помочь вам и поддержать вас? Нужна ли вам перестраховка, нужны ли вам мощности?" – сказал он.

В то же время в Reuters отметили, что другая страховая компания – Beazley – продолжает страховать перевозки зерна из украинских портов. Генеральный директор Адриан Кокс подтвердил, что Beazley застраховала суда в зерновом коридоре, а также в отдельном гуманитарном канале, который Украина создала в последние недели, чтобы дать возможность судам, застрявшим в Украине, покинуть страну.

Напомним, что 7 сентября Украина официально предложила Турции возобновить работу "зернового коридора" в Черном море. Ответа от турецкой стороны пока не последовало, несмотря на переговоры президентов Турции и РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Украина запустила альтернативный маршрут морского экспорта из черноморских портов. Корабли сразу попадают в территориальные воды Румынии и Болгарии, а затем движутся к месту своего назначения. Теоретически такой путь мог бы заменить зерновое соглашение.

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