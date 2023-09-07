Украина официально предложила Турции запустить зерновое соглашение без России

Украина официально предложила Турции возобновить работу "зернового коридора" в Черном море. Ответа от турецкой стороны пока не последовало, несмотря на переговоры президентов Турции и РФ.

Видео дня

Об этом заявил посол Украины в Турции Василий Боднар на брифинге 7 сентября. "Предложение о работе без России передано турецкой стороне. Пока нет окончательного подтверждения", – сказал он.

По словам Боднара, это рациональный путь, ведь корабли с украинским продовольствием уже следуют через территориальные воды Румынии, Болгарии, а также Турции. И эти суда проходят проливы без ограничений.

Посол уточнил, что сейчас продолжается коммуникация между Турцией и ООН по результатам переговоров и с Украиной, и с Россией. Участники переговорного процесса ожидают "коммуникации между Украиной и Турцией на высшем уровне".

По информации Боднара, возможно, они состоятся в ближайшие дни или в рамках Генассамблеи ООН. "Мы, конечно, занимаем конструктивную позицию по отношению к нашим партнерам Турции и ООН и посредникам и будем вырабатывать механизмы, которые будут выгодны нашей стороне, но не повредят принципиальной позиции по снятию санкций с России – это абсолютно ложный путь", – заверил Боднар.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Украина запустила альтернативный маршрут морского экспорта из черноморских портов. Корабли сразу попадают в территориальные воды Румынии и Болгарии, а затем движутся к месту своего назначения. Теоретически такой путь мог бы заменить зерновое соглашение.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!