'Красные линии': в соглашении о недрах не засчитывается помощь, предоставленная до ее подписания – Шмигаль

Украина и США договорились, что в предстоящем соглашении по полезным ископаемым не будет учитываться помощь Соединенных Штатов, предоставленная до подписания документа. Над его деталями продолжается работа.

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Об этом 27 апреля сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль. Он опубликовал пост на своем Telegram-канале, рассказав об итогах визита нашей делегации в Штаты на Spring Meetings Всемирного банка и МВФ.

Глава парламента назвал визит насыщенным. В частности, он встретился с министром финансов США Скоттом Бессентом. Отдельной темой разговора было т.н. минеральное соглашение.

"Над документом работают юридические команды. Есть хороший прогресс. Главное – четко определили наши красные линии, соглашение должно соответствовать европейским обязательствам, а также не противоречить Конституции и законодательству Украины. Оно должно обязательно быть ратифицировано парламентом.

Достигнуты договоренности, что в документе не засчитывается помощь, предоставленная до ее подписания", – написал премьер.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Недавно Майк Уолтц, советник президента США по нацбезопасности, высказал уверенность в том, что соглашение по редкоземельным металлам с Украиной будет заключено. Но никаких конкретных сроков возможного подписания он не назвал.

– Министр финансов Сергей Марченко отмечал: ранее предполагалось, что финальный текст документа мог быть готов до 27 апреля, но этого не произошло.

– По словам нардепа Ярослава Железняка, новый вариант сделки стал более качественным и сосредоточенным только на новых проектах и инвестициях.

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