'Это будет сделано': Волтц оценил перспективы подписания соглашения о недрах между США и Украиной

Майк Уолтц, советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности, уверен, что соглашение по редкоземельным металлам с Украиной будет заключено. Но никаких сроков возможного подписания документа он не назвал.

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Этот вопрос американский чиновник прокомментировал в эфире прореспубликанского телеканала Fox News. Ведущая программы Sunday Morning Futures спросила Уолтца на счет сделки между Вашингтоном и Киевом и о том, состоится ли она.

Политик дал позитивный ответ и указал, что глава Соединенных Штатов хочет подписания документа.

"Сделка по Украине будет заключена. Переговорщики усердно работали в выходные. Об этом в первую очередь думают и министр [финансов Скотт] Бессент, и президент. Это будет сделано. Президент полон решимости сделать это", – заявил Уолтц.

Отметим, что 25 апреля Трамп обвинил Украину в том, что она до сих пор не подписала финальные документы о "важном соглашении о редкоземельных элементах". Причем именно наша страна якобы виновата в трехнедельной задержке со сделкой.

Как писал OBOZ.UA, в тот же день (25 апреля) глава украинского Минфина Сергей Марченко заявлял, что не ожидает подписания соглашения о полезных ископаемых из США на этой неделе. Он объяснил, что в переговорах достигнут прогресс, но остаются нерешенные вопросы.

Меморандум о полезных ископаемых между Киевом и Вашингтоном был подписан в онлайн-формате еще 17 апреля.

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