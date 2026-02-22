Индия отложила торговые переговоры с США после того, как Верховный суд отклонил пошлины Трампа – Reuters

Индия отложила отправку торговой делегации в Вашингтон, которая должна была отправиться на этой неделе. Решение приняли в воскресенье после того, как Верховный суд США отклонил введенные президентом Дональдом Трампом пошлины.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в министерстве торговли Индии. Собеседник, который попросил не называть его имени из-за чувствительности вопроса, заявил: "Решение отложить визит было принято после обсуждений между должностными лицами двух стран". По его словам, новую дату поездки пока не определили.

Решение после вердикта

Задержка стала одной из первых конкретных реакций среди азиатских стран на решение американского суда. В пятницу Верховный суд отклонил пошлины, которые ранее ввел Дональд Трамп. А уже в субботу он объявил о временном тарифе в 15 процентов на импорт в США из всех стран – это максимальный уровень, разрешенный законом.

Источник в индийском министерстве пояснил, что основной причиной переноса стала неопределенность относительно дальнейшей тарифной политики после судебного решения. Иными словами, стороны решили взять паузу, пока ситуация не станет более понятной.

Условия промежуточного соглашения

Делегация должна была отправиться в Вашингтон в воскресенье для переговоров по завершению промежуточного торгового соглашения. Ранее страны согласовали рамочные условия, по которым США должны были снизить штрафные пошлины в 25 процентов на часть индийского экспорта, связанного с закупками российской нефти Нью-Дели.

Согласно предварительным договоренностям, американские пошлины на индийские товары должны были сократиться до 18 процентов. В ответ Индия согласилась закупить американскую продукцию на сумму 500 миллиардов долларов в течение пяти лет – от энергоносителей и самолетов до драгоценных металлов и технологических товаров.

Оппозиционная партия Индии Конгресс призвала приостановить действие промежуточного соглашения. Ее представители требовали пересмотра договоренностей и поставили под сомнение решение премьер-министра Нарендры Моди обнародовать совместное заявление до оглашения судебного вердикта.

В субботу министерство торговли Индии сообщило, что изучает последствия решения суда и дальнейшие заявления со стороны США. На прошлой неделе министр торговли Пиюш Гоял заявлял, что промежуточное соглашение может вступить в силу уже в апреле – после урегулирования нерешенных вопросов во время визита делегации в Вашингтон.

Что предшествовало

20 февраля Верховный суд США принял историческое решение, которым отменил подавляющее большинство пошлин, введенных ранее Трампом. В частности, суд постановил, что действующий глава Белого дома превысил свои полномочия, потому что ввел масштабные тарифные ограничения по всему миру без согласия Конгресса.

Речь идет об одном из важнейших судебных поражений администрации Дональда Трампа во время его второго президентского срока.

Как сообщал OBOZ.UA, Трамп практически сразу отреагировал на указанное решение Верховного суда – он заявил, что подпишет указ о новых 10-процентных тарифных ограничениях на весь импорт в страну в дополнение к уже введенным. По его словам, решение Верховного суда о незаконности введения пошлин не означает, что администрация США прекратит прибегать к этому инструменту.

Кстати, Дональд Трамп восхваляет себя за "удачную" торговую политику. По его словам, он достиг успехов в этой сфере, используя тарифы как инструмент внешней политики, и с их помощью урегулировал уже не одну войну.

