"Без тарифов это не удалось бы": Трамп похвалил себя за прекращенные войны и раскритиковал Рейгана

Президент США Дональд Трамп заявил, что большинство его предшественников проводили неудачную торговую политику. Сам же он достиг успехов в этой сфере, используя тарифы как инструмент внешней политики. По словам республиканца, с их помощью он урегулировал уже не одну войну.

Видео дня

Об этом Трамп сказал в интервью Fox Business. "У нас были президенты, которые были никудышными бизнесменами. Мне нравился Рональд Рейган, но Рональд Рейган был плох в торговле", – заявил он.

Ведущий Ларри Кадлоу возразил: "Я хорошо помню времена Рейгана... Он был более жестким в вопросах торговли, чем вы...".

В ответ на это Трамп сказал, что Рейган позволил Японии и Германии прийти на американский рынок. "Они пришли и забрали наш автомобильный рынок", – отметил он.

Себя же американский президент похвалил. "Если посмотреть на каждого президента за последние 50 лет, они были плохи в торговле. Но я не плох в торговле. Я очень хорош в торговле", – сказал политик.

О роли тарифов во внешней политике

Трамп указал на успехи своей тарифной политики и связал ее с вопросами национальной безопасности. Он в очередной раз повторил, что урегулировал восемь войн, из которых "по меньшей мере шесть были урегулированы благодаря тарифам".

"Другими словами, я сказал: если вы не прекратите войну, я введу против вас тарифы, потому что я не хочу видеть, как людей убивают... Премьер-министр Пакистана сказал: президент Трамп спас по меньшей мере 10 миллионов жизней, когда заставил нас прекратить воевать (с Индией – Ред.), потому что они планировали перейти к ядерной стадии. По моему мнению, без тарифов это не удалось бы", – объяснил президент.

Такой же подход Трамп, по его словам, применял и к Азербайджану. Речь идет о конфликте с Арменией из-за Нагорного Карабаха.

"Война длилась, кажется, 32 года. Я решил это за один день... Мы урегулировали ту войну примерно за полтора дня", – заявил он.

Американский лидер также отметил, что сейчас Индия "покупает очень мало" российской нефти. "Они резко сократили, а я лишь немного на них нажал", – сказал Трамп.

По его словам, все эти аргументы должен учесть Верховный суд, который будет рассматривать правомерность введения тарифов из соображений национальной безопасности.

"Мы ждем большого решения Верховного суда... Надеюсь, Верховный суд сделает то, что правильно для страны", – резюмировал политик.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп заявил, что его страна повысила пошлины на импорт из Швейцарии до 39% после одного звонка. Он объяснил это противоречивым разговором с представительницей швейцарских властей, которая, по его словам, вела себя агрессивно.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!