'Сегодня я подпишу указ о введении новых пошлин': Трамп решил игнорировать решение Верховного суда США. Видео

Президент США Дональд Трамп отреагировал на решение Верховного суда, который отменил его пошлины. Он заявил, что подпишет указ о новых 10-процентных тарифных ограничениях на весь импорт в страну в дополнение к уже введенным.

Об этом американский лидер сказал во время пресс-конференции. Слова Дональда Трампа цитирует BBC.

По словам главы Белого дома, решение Верховного суда о незаконности введения пошлин не означает, что администрация США прекратит прибегать к этому инструменту.

"Суд не объявлял сами пошлины вне закона. Он лишь пришел к выводу, что для введения пошлин нельзя использовать закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях", – сказал он на пресс-конференции в Белом доме.

Трамп обвинил Верховный суд в принятии вердикта "под влиянием иностранных интересов" и заявил о намерении обойти это решение.

Он сказал, что у него есть другие инструменты для введения пошлин, однако признал, что такие методы являются "несколько более длительным процессом".

Президент США объявил, что еще сегодня подпишет указ о введении 10% глобальной пошлины "в соответствии с разделом 122 в дополнение к нашим обычным тарифам, которые уже взимаются".

Однако, следует отметить, что новые тарифы, которые Трамп хочет ввести в соответствии с торговым законом, известного как Раздел 122, могут действовать только 150 дней, после чего их продление должен одобрить Конгресс.

Как сообщал OBOZ.UA, 20 февраля Верховный суд США отменил большинство пошлин, введенных президентом Дональдом Трампом. Суд постановил, что глава Белого дома превысил свои полномочия, когда односторонне ввел масштабные тарифные ограничения по всему миру без согласия Конгресса.

