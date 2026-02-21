Вопреки решению Верховного суда США: Трамп объявил о повышении общемировых пошлин с 10% до 15%

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп 21 февраля объявил о повышении пошлин на импорт в США до 15%. Более того, он пообещал, что "в течение следующих нескольких месяцев" его администрация будет прибегать именно к такой политике и вновь повышать пошлины.

Так американский лидер отреагировал на решение Верховного суда США от 20 февраля об отмене его таможенной политики. Об этом Дональд Трамп написал в собственной соцсети Truth Social.

Реакция Трампа

"Основываясь на тщательном, детальном и полном рассмотрении абсурдного, плохо написанного и чрезвычайно антиамериканского решения по тарифам, принятого вчера Верховным судом Соединенных Штатов после многих месяцев обдумывания, пожалуйста, позвольте этому заявлению служить подтверждением того, что я, как президент Соединенных Штатов Америки, немедленно повышу десятипроцентные мировые пошлины для всех стран, многие из которых десятилетиями "обдирали" США без всякого возмездия (пока не появился я!), до полностью проверенного и юридически правильного уровня в 15 процентов", – отметил Трамп.

Он добавил, что его администрация "в течение следующих нескольких месяцев будет определять и обнародует новые и юридически допустимые пошлины".

Что предшествовало

20 февраля Верховный суд США принял историческое решение, которым отменил подавляющее большинство пошлин, введенных ранее Трампом. В частности, суд постановил, что текущий глава Белого дома превысил свои полномочия, потому что ввел масштабные тарифные ограничения по всему миру без согласия Конгресса.

Речь идет об одном из важнейших судебных поражений администрации Дональда Трампа во время его второго президентского срока.

Как сообщал OBOZ.UA, Трамп практически сразу отреагировал на указанное решение Верховного суда – он заявил, что подпишет указ о новых 10-процентных тарифных ограничениях на весь импорт в страну в дополнение к уже введенным. По его словам, решение Верховного суда о незаконности введения пошлин не означает, что администрация США прекратит прибегать к этому инструменту.

Кстати, Дональд Трамп хвалит себя за "удачную" торговую политику. По его словам, он достиг успехов в этой сфере, используя тарифы как инструмент внешней политики, и с их помощью урегулировал уже не одну войну.

