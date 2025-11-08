ЕС начал подготовку 20-го пакета санкций против России: Беларуси также достанется

Европейский союз анонсировал подготовку 20-го пакета санкций против Российской федерации. Ограничения также коснутся и Беларуси, а именно под некоторые ограничения попадет режим диктатора Александра Лукашенко.

Об этом сообщает издание Delfi. Отмечается, что подготовку 20-го пакета обсуждали в субботу, 8 ноября, министр финансов Литвы Криступас Вайтекунас и европейский комиссар по финансовым услугам и Сберегательно-инвестиционного союза Мария Луис Альбукерке.

"Новые санкции кроме России будут направлены на союзный россиянам режим в Беларуси. В частности литовский министр попросил ЕС обратить внимание на Минск при формировании нового санкционного пакета", – говорится в сообщении.

В частности, предлагается привести санкции против режима самопровозглашенного президента Александра Лукашенко в соответствие с действующими санкциями, введенными против России.

Также предлагается ввести новые ограничения – этот процесс сейчас находится на ранней стадии.

"Мы работаем также и с третьими странами. Поскольку среди них есть такие, которые способствуют обходу санкций", – отметила Альбукерке.

Ранее стало известно о том, что президент США Дональд Трамп встретился в Белом доме с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. После встречи Вашингтон отсрочил на год санкции против Будапешта и позволил ему в течение этого времени продолжать покупать российскую нефть.

Напомним, что в четверг, 6 ноября, президент Владимир Зеленский подписал несколько решений о санкциях против России. В частности, Украина присоединяется к 19-му пакету санкций ЕС. Также вводятся собственные санкции против арктических добытчиков, готовятся новые меры против пропаганды и коллаборационистов.

Как сообщал OBOZ.UA, Зеленский в конце октября ввел в действие решение СНБО о санкциях против 24 физических лиц и 31 компании из России, Китая и Ирана. В черный список попали пророссийские пропагандисты и компании, которые поддерживают ВПК России.

