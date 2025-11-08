Трамп освободил Венгрию от санкций за нефть и газ РФ после встречи с Орбаном

Президент США Дональд Трамп встретился в Белом доме с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. После встречи Вашингтон отсрочил на год санкции против Будапешта и позволил ему в течение этого времени продолжать покупать российскую нефть.

Видео дня

Решение стало следствием уговоров Орбана, который убеждал Трампа, что энергоносители его страна якобы может получать исключительно из России, отказ от них грозит Венгрии крахом экономики. Об этом со ссылкой на источник в администрации Трампа пишет Reuters.

Что известно

Двусторонняя встреча Орбана с президентом США – первая после возвращения Трампа в Белый дом – состоялась в Вашингтоне 7 ноября. Венгерский премьер во время этой встречи пытался убедить американского лидера сделать для Венгрии исключение – и не применять против нее ограничений за продолжение закупки российских энергоресурсов. Такая угроза нависла над Будапештом после того, как в конце октября Трамп ввел санкции против крупнейших российских нефтяных компаний – "Роснефть" и "Лукойл".

Во время визита в Белый дом, пишет Reuters, Орбан принялся рассказывать Трампу, почему тот, требуя отказа от российской нефти от Европы, должен сделать исключение для Венгрии.

Глава венгерского правительства назвал закупку российской нефти "жизненно важным вопросом" для Венгрии и заявил о серьезных "последствиях для венгерского народа и венгерской экономики отказа от получения нефти и газа из России". И Трамп, который, напоминает Reuters, несмотря на свои попытки надавить на Москву, чтобы она остановила войну, "выглядел благосклонным к позиции Орбана".

"Мы рассматриваем этот вопрос, потому что для него совсем другое дело — получать нефть и газ из других регионов... Как вы знаете, у них нет... преимущества иметь море. Это замечательная страна, это большая страна, но у них нет моря. У них нет портов", – заявил Трамп журналистам.

При этом он вновь напомнил, что "многие европейские страны покупают нефть и газ у России, и они делают это уже годами", акцентировав на своем возмущении подобными закупками.

По словам собеседника Reuters из Белого дома, по итогам встречи Трампа и Орбана Венгрия обязалась покупать американский сжиженный природный газ по контрактам на сумму около 600 миллионов долларов.

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году Будапешт не сделал ничего, чтобы снизить свою зависимость от российских энергоносителей, за что венгерскую власть постоянно критиковали союзники по ЕС и НАТО. По состоянию на 2024 год Венгрия закупала у России 74% от общего объема импортируемого газа и 86% нефти в 2024 году.

При этом Будапешт периодически делает заявления о том, что прекращение поставок российского природного газа в ЕС может привести к потерям производства в Венгрии, которые превысят 4% ВВП.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Орбан назвал условие, при котором Венгрия может отказаться в будущем от российской нефти. Во время встречи с Трампом он признал, что альтернатива энергоносителям из России существует – это трубопровод Adria из Хорватии. Он мог бы обеспечить потребности венгерских нефтеперерабатывающих заводов, что дало бы возможность Будапешту отказаться от российского топлива.

Но для этого, подчеркнул Орбан, нужно увеличить мощности Адриатического трубопровода.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!