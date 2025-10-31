Церковные пропагандисты и военные поставщики: Зеленский ввел санкции против десятков лиц и компаний из РФ, Китая и Ирана

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о санкциях против 24 физических лиц и 31 компании из России, Китая и Ирана. В черный список попали пророссийские пропагандисты и компании, которые поддерживают военно-промышленный комплекс (ВПК) России.

Речь идет о двух указах – № 810/2025 и № 811/2025, их тексты размещены на сайте Офиса президента. Санкции вступили в силу с момента их подписания президентом Украины.

Санкции против пророссийских пропагандистов

Санкции введены против 14 физических лиц, которые занимаются антиукраинской пропагандой. Отмечается, что они оправдывают вооруженную агрессию России, отрицают оккупацию украинских территорий и финансируются за счет доходов от угольной промышленности на временно оккупированной территории Донбасса.

Также под санкциями оказались медиа. Это:

"Союз православных журналистов" (СПЖ) – и нформационное издание, связанное с Украинской православной церковью Московского патриархата (УПЦ МП). Издание известно крайне негативной критикой ПЦУ и УПЦ КП, а также распространением фейков.

имеет стойкую пророссийскую ориентацию и освещает темы, связанные с УПЦ МП, часто критикуя ее "преследования".

Санкции против поставщиков ВПК России

Санкции введены против 10 физических лиц и 31 юридического лица — резидентов России, Китая и Ирана. Это компании и их руководители или владельцы, которые связаны с поставками в Россию оборудования и компонентов в обход санкций.

В списке, среди прочего, есть к государственные органы и юридические лица из Ирана, которые поставляли военную продукцию. Вероятно, речь идет о дронах и других компонентах.

К этим подсанкционным лицам и компаниям применяются такие ограничения, как блокирование активов, ограничение торговых операций, приостановление выполнения экономических и финансовых обязательств. В случае медиа также вводится запрет на распространение их материалов на территории Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее 31 октября Зеленский на брифинге анонсировал введение этих санкций. Также президент отмечал, что уже действующие ограничения против нефтяных компаний России будут иметь существенный эффект – ежегодно бюджет агрессора будет недополучать до $50 млрд.

