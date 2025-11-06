19-й пакет ЕС и удар по добыче Арктике: Зеленский подписал указы о новых санкциях против РФ

Президент Владимир Зеленский подписал несколько решений о санкциях против России. В частности, Украина присоединяется к 19-й пакету санкций ЕС. Также вводятся собственные санкции против арктических добытчиков, готовятся новые меры против пропаганды и коллаборантов.

Об этом заявил сам Зеленский. Соответствующие указы пока не были опубликованы на сайте Офиса президента.

"Россия должна закончить эту войну, которую она сама начала и затягивает, и нужны конкретные шаги по этому поводу и содержательная дипломатия. Другие сценарии будут означать для России увеличение давления на всех, кто имеет там значение", – прокомментировал глава государства.

О каких санкциях идет речь

Зеленский подписал указы о введении в действие решений, синхронизирующих украинские санкции с ограничительными мерами партнеров – в частности, в Украине вступает в силу 19-й пакет санкций Евросоюза против России.

Санкции направлены против экспорта российских ресурсов и схем поставки электронных компонентов в Россию.

Ожидается, что общее влияние этого пакета на ограничение российских заработков составит по меньшей мере десятки миллиардов евро ежегодно.

Украина также работает над распространением санкций ЕС в юрисдикциях других европейских стран за пределами ЕС.

. Украина применяет собственные новые санкции против российских субъектов, работающих на добычу ресурсов в Арктике, финансируя этим военные действия РФ.

Этот шаг будет продолжен партнерами путем учета украинских предложений в их будущих санкционных пакетах, отметил Зеленский.

Президент поручил готовить новые решения СНБО в отношении субъектов в сфере российской пропаганды и военного производства, а также против коллаборантов.

Ранее Зеленский уже сообщал, что с начала 2026 года Украина уже синхронизировала с международными партнерами 11 санкционных пакетов. Но уже введенные санкции против нефтяных компаний России будут иметь существенный эффект – ежегодно бюджет агрессора будет недополучать до $50 млрд.

"Больше всего влияет кумулятивный эффект санкций, и поэтому принципиально, чтобы партнеры принимали в свои юрисдикции наработки, которые уже действуют у соседей. Это требует значительной работы внутри "Группы семи" (G7. – Ред.), а также в Европе – чтобы санкции Евросоюза были поддержаны Швейцарией, Норвегией, Британией и другими странами за пределами ЕС, работы с Японией, Канадой и Соединенными Штатами", – отмечал Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, Зеленский в конце октября ввел в действие решения СНБО о санкциях против 24 физических лиц и 31 компании из России, Китая и Ирана. В черный список попали пророссийские пропагандисты и компании, которые поддерживают ВПК России.

