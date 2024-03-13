ЕС готовит полный запретит российских продуктов: в Европарламенте призвали к срочному эмбарго

Большинство политических групп Европейского парламента (ЕП) поддержало идею полностью запретить импорт продуктов и зерна из России. Некоторые депутаты ЕП призвали к срочному введению эмбарго, назвав торговлю с РФ аморальной. Впрочем, в Еврокомиссии пока не спешат обеспечивать реализацию таких санкций и говорят, что "изучают сиуацию".

В частности, срочно запретить агропродукцию из Украины призвал поляк Анджей Халицкий, который выступал от имени Европейской народной партии – крупнейшей группы в Европарламенте. Призыв прозвучал во время внеочередных дебатов по вопросу аграрного эмбарго 12 марта, сообщает DW.

Так, Халицкий заявил, что вместе с коллегами ожидает от Еврокомиссии законопроекта о наложении санкций на продукты из РФ. "Россия вбрасывает свое продовольствие в Европу и использует его как оружие. Сейчас мы наблюдаем рост импорта продовольствия и зерновых из России и Беларуси по демпинговым ценам. Это крайне тревожная тенденция", – сказал он.

С Халицким согласился представитель Литвы Пятрас Ауштрявичюс (группаRenew Europe). "Торговля ЕС с поддерживающим ее государством-агрессором Россией и Беларусью аморальна и должна быть прекращена. Выручка служит военным целям агрессоров, а это работает и против украинцев, и против всех нас", – объяснил евродепутат.

Слова парламентариев подтверждаются статистикой – ЕС действительно нарастил импорт агропродукции из РФ и Беларуси за последний год. Больше всего закупки увеличили Нидерланды (+70%), а также Испания, Германия и Италия (+40%). В целом в 2023 году РФ и Беларусь продали на рынок ЕС более 1,5 млн тонн зерна, что создает нечестную ценовую конкуренцию, ухудшая положение фермеров в Евросоюзе.

До сих пор российские продукты не подпадали под санкции Европейского Союза. При этом европейские фермеры, которые недовольны "зерновой" политикой Евросоюза, выступают исключительно против украинской агропродукции. На этот подозрительный факт обратила внимание евродепутат из Германии Виола фон Крамон-Таубадель (группа "зеленых").

"Представьте себе: товарный поезд в глухой местности, его вагоны разгромлены, а 160 тонн зерна вывалено в грязи. Поезд находится в Польше, зерно – украинское. Это результат многомесячной блокады Украины европейскими фермерами. В то же время в Латвии, Литве, Испании, Италии, Бельгии, Греции и других странах ЕС российские поезда, грузовики и корабли с субсидированным зерном встречали не протестами, а деньгами", – заявила она.

На призывы евродепутатов отреагировала представитель Европейской комиссии (ЕК) Ильва Йоганссон. Еврокомиссар заверила, что ЕК "рассмотрит любые дополнительные меры, которые сочтет необходимыми, чтобы избежать дестабилизации зерновых рынков Евросоюза".

"Еврокомиссия анализирует потоки продовольственной продукции в ЕС и из него и оценивает их влияние на наши сельскохозяйственные рынки и фермеров, наших клиентов, а также на более широкий вопрос глобальной продовольственной безопасности... Евросоюз активно работает над сохранением глобального потока сельскохозяйственной и пищевой продукции, например, путем целенаправленных отступлений от запрета в санкциях против РФ", – отметила Йоганссон.

Кто уже запретил зерно и продукты из РФ

В начале 2024 года Латвия уже ввела собственный запрет на ввоз агропродукции из России и Беларуси. В марте был официально утвержден перечень товаров, на которые распространяется запрет. В список вошли не только зерновые, бобовые и масличные культуры, но и многие овощи, а также продукты переработки агропродукции.

Как заявлял министр сельского хозяйства Латвии Армандс Краузе, обеспечить продовольственную безопасность ЕС при запрете российской еды можно за счет агропродукции из Украины. "Все, что импортируется из России, может импортироваться из Украины. Таким образом (запретом импорта из РФ. – Ред.) мы поддержим Украину, а не будем помогать России подкармливать ее машину войны... Сейчас у нас есть эти трудности на (польской. – Ред.) границе. Мы полностью поддерживаем Украину. С точки зрения Европейского Союза то, что происходит на границе, не понятно", – сказал Краузе.

В Польше после введения латвийского эмбарго тоже задумались об аналогичных мерах на национальном уровне. Однако дальше обсуждений дело пока не пошло.

О необходимости заблокировать поставки из РФ неоднократно говорила и украинская сторона. В частности, об этом упоминал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. "Почему-то никто не говорит о российском зерне, которое поступает на европейский рынок... Почему-то никто из европейских фермеров не борется с зерном, которое в огромных объемах поступает на рынок Европы. Раскрутили одну тему, что во всем виновата Украина. Такое понимание существует на уровне этих протестующих", – отмечал Кулеба, говоря о польских протестах и блокаде границы Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина готова ограничить объемы своего экспорта в Евросоюз ради снятия поляками блокирования границы между странами. Однако взамен хочет, чтобы ЕС запретил ввоз на свою территорию продукции из России.

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