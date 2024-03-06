Украина готова на уступки, чтобы разблокировать границу с Польшей, но требует от ЕС ударить по России – FT

Украина готова ограничить объемы своего экспорта в Евросоюз ради снятия поляками блокированию границы между странами. Однако взамен хочет, чтобы ЕС запретил ввоз на свою территорию продукции из России.

Об этом сообщил замминистра экономики – торговый представитель Украины Тарас Качка, передает Financial Times. Он отметил: не украинская пшеница создает проблемы польским фермерам – а российская.

"Качка сообщил что Киев согласен на новые ограничения на импорт украинской сельскохозяйственной продукции. Однако ЕС должен запретить экспорт российской сельскохозяйственной продукции, которая все еще поступает в блок через Беларусь и страны Балтии", – говорится в сообщении.

В частности, подчеркивается, Украина согласна с предложенными Брюсселем ограничениями – которые должны вступить в силу с июня – на импорт ряда продуктов. В частности:

яиц;

птицы;

сахара.

Также она соглашается на предоставление ЕС разрешений отдельным странам закрывать свои рынки для украинского зерна. Однако только если это не касается транзита продукта в другие страны.

"Может быть, для переходного периода такого рода управляемый подход к торговым потокам между Украиной и ЕС – это то, что нам всем нужно. ... Однако что касается пшеницы, то не Украина создает проблемы для польских фермеров, а Россия", – резюмировал Качка.

Поляки увеличили срок блокады границы

В то же время, польские фермеры продлили блокаду границы с Украиной почти на 2 месяца – до 30 апреля. Ранее ее собирались закончить 10 марта. Таким образом поляки хотят добиться введения ограничений ввоза в страну агропродукции из-за пределов Европейского союза – в т.ч. из Украины.

Об этом говорится в соответствующем документе, опубликованном Муниципальным управлением Лубыча-Крулевской гмины. Согласно ему, блокировать границу будут 100 человек.

"Публичное собрание планируется начать 10 марта 2024 года в 14:30 и завершить 30 апреля 2024 года в 14:30. Цель – ликвидировать "Зеленый курс" (стретегия ЕС, предполагающая сокращение вредных выбросов в атмосферу. – Ред.) и ограничить приток агропродовольственной продукции из-за пределов ЕС – в частности, из Украины", – говорится в нем.

Протестовать поляки собираются на контрольно-пограничном пункте "Гребенное – Рава-Русская". "Ожидается, что [в акции] примут участие 100 человек", – обещают организаторы.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, сама Польша на фоне протестов фермеров и блокады границ (в первую очередь украинской) начала неформальные переговоры с главой Европейской комиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен. При этом поляки уже поставили ультиматум: если ЕК не согласится на польские требования, власти страны угрожают вводить односторонние запреты и не деблокировать границы на государственном уровне.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!