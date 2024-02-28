"Мы не будем козлами отпущения": из-за протестов фермеров Кулеба обратился к властям в ЕС с жестким заявлением

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратился к правительствам европейских стран. Он призвал их приступить к диалогу со своими фермерами, а не обвинять во всех проблемах Украину, которая не согласна быть "козлом отпущения".

Об этом Кулеба заявил в интервью "Голосу Америки". "Мы не будем козлами отпущениями, которые будут терпеть все эти безосновательные нападки. Там, где нужно будет действовать жестко, мы будем действовать жестко. И пусть потом не обижаются, что мы проявили характер… Мы будем и дальше жестко защищать свои экономические интересы", – сказал Кулеба.

Он подчеркнул, что проблема с протестами европейских аграриев "очень сложная и очень простая одновременно". Поэтому Кулеба призвал правительства "соответствующих стран" в первую очередь начать "честный разговор" с протестующими, т.к. не только в Польше "свалили всю ответственность за проблемы фермеров на Украину".

"Почему-то никто не говорит о российском зерне, которое поступает на европейский рынок... Почему-то никто из европейских фермеров не борется с зерном, которое в огромных объемах поступает на рынок Европы. Раскрутили одну тему, что во всем виновата Украина. Такое понимание существует на уровне этих протестующих", – подчеркнул Кулеба.

Глава МИД также отметил, что во время визита в Варшаву имел "очень долгий и откровенный" разговор с польской стороной. "Правительства Польши и Украины работают над решением, потому что этот конфликт никому не нужен, и есть искреннее желание избегать любых обострений. Но дальше будут дополнительные провокации, мы понимаем, что россияне и их агенты будут нагнетать эту историю, а потому нужно держать голову холодной и быстро принимать решения", – сказал Кулеба.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время польские власти готовы полностью закрыть границу с Украиной, заявил премьер-министр страны Дональд Туск. Блокировка будет распространяться только на грузовые перевозки и не затронет пассажирский транспорт.

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