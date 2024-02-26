Латвия потребовала полностью запретить российское зерно в ЕС и заменить его украинским

Латвия перед началом "аграрных" переговоров в Европейском Союзе 26 февраля потребовала запретить импорт зерна из России в ЕС. Обеспечить продовольственную безопасность региона при этом предлагается за счет агропродукции из Украины.

Об этом заявил министр сельского хозяйства Латвии Армандс Краузе, сообщает "Укринформ". Заявление прозвучало непосредственно перед стартом заседания Совета министров ЕС по сельскому хозяйству и рыболовству в Брюсселе. При этом министр раскритиковал действия польских фермеров на границе с Украиной.

"Все, что импортируется из России, может импортироваться из Украины. Таким образом (запретом импорта из РФ. – Ред.), мы поддержим Украину, а не будем помогать России подкармливать ее машину войны... Сейчас у нас есть эти трудности на (польской. – Ред.) границе. Мы полностью поддерживаем Украину. С точки зрения Европейского Союза, то, что происходит на границе, не понятно", – сказал Краузе.

По его словам, чтобы добиться результата, ЕС должен распространить санкции на российское зерно и продовольственные товары. Сама Латвия, как напомнил Краузе, на уже запретила импорт российского зерна на уровне национального законодательства.

"Латвия приняла национальное законодательство, защищающее нас от российского импорта в Латвийскую Республику. Это не поражает транзит в третьи страны, в том числе в другие страны ЕС. Но с минувшего четверга наш парламент принял запрет на российское зерно и импорт продовольствия в Латвийскую Республику", – подчеркнул министр.

Краузе уверен, что совместная сельскохозяйственная политика ЕС нуждается в уточнении, поскольку со момента ее последнего пересмотра в 2021 году многое изменилось. При этом, по его словам, "действовать нужно быстро".

"Мы должны быстро адаптироваться. И не говорить "мы подумаем об этом и что-то сделаем через пару лет". Я думаю, война завершится до этого", – заявил Краузе.

Напомним, 26 февраля в Брюсселе проходи встреча министров сельского хозяйства ЕС. На ней обсуждают ситуацию в сельскохозяйственной отрасли и протесты фермеров, которые продолжаются уже несколько недель.

В частности, обсуждаются предложения Еврокомиссии по облегчению нагрузки на фермеров и сокращению их административных расходов. В то же время, прямо в Европейском квартале Брюсселя проходят демонстрации фермеров, которые требуют увеличения субсидий и смягчения экологических требований к производству продукции.

Впрочем, польские протесты направлены не только против аграрной политики ЕС, но и против импорта сельскохозяйственной продукции из Украины. Причем не только в Польшу, но и в другие страны Европы, где поляки хотят сами торговать зерном.

Как сообщал OBOZ.UA, на этом фоне поляки вышли на блокаду границы с Германией. Они выступают против поставок зерна из Украины в Германию, из-за того, что украинская продукция вытесняет польскую.

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