"Восток и Запад - два разных мира!" Американец тронул сеть рассказом о визите в Украину

Блогер Питер Сантенелло поделился впечатлениями об Украине. Мужчина побывал в Закарпатской области и поднялся на Говерлу. Он отметил, что Запад и Восток страны выглядят так, будто это два разных мира.

Сантенелло был удивлен количеством церквей, невероятной природой и добродушностью людей. Видео он разместил на своей странице в Facebook.

"Вот что предлагает эта страна - настоящее сокровище, которое лежит на поверхности. И не важно, как эта поверхность выглядит, так как под ней такие глубины. И я понимаю, что везде есть темная сторона, но здесь есть еще и светлая, человеческая сторона. Очень здорово быть частью всего этого", - говорит блогер.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в сети рассказали, как гость из Мадрида по уши влюбился в Киев. Его приятно удивили цены на еду, проезд, а также то, что люди не бояться терактов.