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"Схід і Захід – два різні світи!" Американець зворушив мережу розповіддю про візит в Україну

6.2тЧитати новину російською

Блогер Пітер Сантенелло поділився враженнями про Україну. Чоловік побував у Закарпатській області та піднявся на Говерлу. Він зазначив, що Захід і Схід країни виглядають так, ніби це два різні світи.

Сантенелло був здивований кількістю церков, неймовірною природою і доброзичливістю людей. Відео він розмістив на своїй сторінці у Facebook.

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"Ось що пропонує ця країна – справжній скарб, який лежить на поверхні. І неважливо, як ця поверхня виглядає, оскільки під нею такі глибини. І я розумію, що скрізь є темний бік, але тут є ще і світлий, людський бік. Дуже круто бути частиною всього цього", – каже блогер.

Як раніше писав OBOZREVATEL, у мережі розповіли, як гість із Мадрида по вуха закохався в Київ. Його приємно здивували ціни на їжу, проїзд, а також те, що люди не бояться терактів.

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