"Ест шейки": в сети показали ночного "защитника" Украины на Донбассе

Украинских военных 72-й бригады и в периоды затишья, и во время обстрелов сопровождает боевой сыч.

Птице уже исполнилось два года, а зовут ее – Винни. Сова живет с командиром одного из батальонов. "Он обожает (есть) мышей и ненавидит террористов, которые особенно сильно обстреливают наши позиции в его любимое время суток – ночью", - написали на страничке "Повернись живим" в Facebook.

Винни живет вместе с военными с 2016-го года.

"Он всегда с нами: и в блиндаже под обстрелами, и на полигоне, и в мирных городах. Сейчас нет возможности заказывать ему мышек, поэтому кормим сыча дроблеными куриными шейками", - рассказали в бригаде.

История про боевого сыча Винни безумно понравилась пользователям сети. Об этом они написали в комментариях к публикации.

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