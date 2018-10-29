В сети появились фото необычного рынка на Закарпатье

В сети появились фото городского рынка в Виноградове, который является районным центром Закарпатья. Тут люди продают и покупают вещи прямо на путях Боржавской узкоколейки.

Это единственная "малая железная дорога", которая до сих пор сохранена на Закарпатье как общественный транспорт. Об этом сообщает "Укринформ".

Рыночные дни в Виноградове - воскресенье и четверг, а узкоколейка осуществляет рейсы в понедельник, четверг и воскресенье.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в сети появились замечательные фотографии осеннего Днепра в дождливое время. На снимках изображена вся красота города в контрастах: как островки зеленой травы удачно гармонируют с опавшими листьями, на дорогах образовались ручьи, а сухой осенний ковер, укрывший мощеные улочки Днепра, тихонько шелестит.